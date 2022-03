Tailler, tondre et planter : en mars, le jardin se réveille

Le printemps est une période de renaissance et de renouveau. C’est le moment idéal pour sortir dans le jardin, se salir les mains avec de la terre et du paillis, planter de nouvelles plantes ou s’occuper de celles qui ont besoin de soins particuliers. Mais avant de commencer, il est important de s’assurer que vous avez tous vos outils à portée de main afin de ne rien oublier !

Que faire dans le jardin en mars ?

L’élagage :

L’élagage est une partie importante de l’entretien du jardin, et il est particulièrement important au printemps. C’est à ce moment-là que vous pouvez tailler les plantes qui ont été endommagées pendant l’hiver, ou tailler les plantes qui ont besoin d’être taillées pour leur santé et leur croissance. Les roses sont un bon exemple de plantes qui doivent être taillées au printemps.

Tonte :

Une fois que la neige a fondu et que le sol a dégelé, il est temps de recommencer à tondre votre pelouse. Veillez à régler votre tondeuse à la bonne hauteur pour ne pas endommager votre gazon. Vous pouvez également envisager de broyer votre pelouse, ce qui l’aidera à rester en bonne santé et à avoir une belle apparence tout l’été.

Plantation :

C’est le moment de planter de nouvelles plantes dans votre jardin, ou de transplanter des plantes d’une partie de votre jardin à une autre. Veillez à choisir des plantes adaptées à votre climat et au type de sol que vous avez dans votre jardin. Et n’oubliez pas d’arroser régulièrement vos plantes, surtout pendant les chauds mois d’été.

Comment prendre soin des plantes au printemps ?

Hortensias

Les hortensias sont une belle addition à tout jardin, et ils sont particulièrement beaux au printemps quand ils commencent à fleurir. Pour que vos hortensias fleurissent au mieux, veillez à leur donner beaucoup d’eau et d’engrais. Vous pouvez également les tailler périodiquement pour leur donner un aspect soigné et ordonné.

Lilas

Les lilas sont une autre plante qui fleurit magnifiquement au printemps. Pour obtenir le maximum de fleurs de vos lilas, veillez à les tailler après la floraison. Vous pouvez également les fertiliser de temps en temps pour les aider à pousser en bonne santé et en force.

Roses

Les roses sont l’une des plantes les plus populaires du jardin, et elles existent dans une variété de couleurs et de formes. Pour que vos rosiers restent beaux, veillez à les tailler et à leur donner beaucoup d’eau. Vous pouvez également les nourrir avec un engrais pour roses afin de les aider à se développer de manière forte et saine.

Les plantes à bulbes

Les plantes à bulbes, telles que les tulipes et les jonquilles, sont un signe que le printemps est en route. Pour tirer le meilleur parti de vos plantes bulbeuses, veillez à les planter dans le bon sol et à leur donner beaucoup d’eau. Vous pouvez également les fertiliser de temps en temps pour les aider à devenir grandes et fortes.

Conseils pour le jardinage au printemps :

– Attendez les Saints de glace (11 au 13 mai) pour sortir les plantes fragiles – Taillez les plantes qui ont été endommagées pendant l’hiver – Taillez les rosiers, les hortensias et les lilas – Plantez de nouvelles plantes dans votre jardin – Arrosez régulièrement les plantes, surtout pendant les mois chauds de l’été – Fertilisez périodiquement les plantes pour les aider à se développer de manière saine et forte.

Jardiner au printemps peut être très amusant, et c’est un excellent moyen de préparer votre jardin pour l’été. Veillez à suivre ces conseils pour aider vos plantes à pousser en bonne santé et à être fortes. Et n’oubliez pas de profiter des magnifiques fleurs que le printemps apporte !