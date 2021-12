L’année prochaine, plusieurs autres bourses devraient ajouter la monnaie.

La concentration de la propriété devrait limiter la valeur de la pièce.

Son utilité s’améliore régulièrement, avec AMC, la plus grande chaîne de cinémas du monde, en tête.

Il ne fait aucun doute que Shiba Inu (CRYPTO:SHIB) a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes en 2021. La crypto-monnaie sur le thème du chien a connu une hausse stupéfiante de 45 000 000 %, passant de zéro à 0,000033 $ (passant de 10 zéros à 4). En d’autres termes, si vous avez investi 2 dollars dans le Shiba Inu au début de l’année 2021, votre investissement vaudrait aujourd’hui plus d’un million de dollars.

Le jeton cryptographique, qui a fait ses débuts en octobre 2015 avec une capitalisation boursière de 93 millions de dollars, a pourtant été mis à la porte. Depuis son plus haut le 28 octobre, alors qu’elle avait une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, la pièce SHIB a chuté de 63 %, l’intérêt spéculatif pour le jeton ayant diminué. Le Shiba Inu est sorti du top 10 des cryptomonnaies. Il y a une possibilité raisonnable que le Shiba Inu puisse organiser un autre bull-run en 2022, mais il y a trois choses qui jouent en sa faveur.

1- L’accès au SHIB va grandement être facilité et étendu

Il existe un lien direct entre l’accès à une crypto-monnaie et sa valeur. Lorsqu’une monnaie devient plus largement accessible, son prix augmente, ce qui suscite un intérêt encore plus grand de la part des investisseurs du monde entier. Les nouvelles bourses constituent en quelque sorte une caution.

Par exemple, lorsque le Shiba Inu a été ajouté à Binance et OkEx en mai, il a augmenté de 40 % sur une période de deux jours après que Coinbase Global (NASDAQ:COIN), la principale bourse américaine, ait annoncé qu’elle accepterait cette monnaie. Cette expansion a contribué à la hausse parabolique de Shiba Inu en octobre. Shiba Inu a connu un grand succès sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes demandant quand la pièce serait disponible. Le prix du Litecoin et d’autres crypto-monnaies a augmenté immédiatement après l’ajout de Shiba Inu sur Kraken fin novembre, selon CoinMarketCap.com.

En 2022, les Shiba Inus apparaîtront probablement sur d’autres plateformes. Robinhood, avec plus de 20 millions d’utilisateurs actifs sur sa plateforme, a jusqu’à présent ignoré la demande et la pression pour l’ajour du SHIB. Christine Brown, directrice des opérations cryptographiques de la société, a déclaré en novembre que l’entreprise adoptait une approche plus prudente que ses rivaux en ce qui concerne l’ajout de jetons. « Nous ne sommes pas susceptibles de voir beaucoup de nouvelles pièces à court terme, les régulateurs rendant difficile l’ajout de nouveaux jetons », a déclaré le PDG Vlad Tenev lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre. Mais les choses pourraient changer, et l’ajout de cette monnaie alternative populaire (c’est-à-dire toute crypto-monnaie autre que le bitcoin) serait logique pour Robinhood, en particulier parce que le rallye Dogecoin au printemps a contribué à stimuler un boom crypto chez Robinhood ce trimestre-là.

2- Les baleines adorent SHIB !

Le Shiba Inu est très concentré dans les mains de quelques gros propriétaires (baleines). Selon les données de la plateforme d’analyse blockchain IntoTheBlock, 70 % du Shiba Inu était contrôlé par seulement huit baleines à la fin du mois dernier, l’une d’entre elles détenant 41 % de l’offre en circulation.

Another Shiba Inu Whale surfaces; Buys 4 Trillion SHIB Tokens Worth $136 Million 🐳 https://t.co/o6qDTp4VI9 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 21, 2021

Plusieurs comptes de baleines ont acheté des SHIB ces dernières semaines, avec l’intention manifeste de fixer un plancher à la valeur de la crypto-monnaie. La semaine dernière, une baleine a ajouté 2,9 milliards de pièces SHIB à une mise de 31,3 milliards de pièces, pour une valeur totale d’environ 1 million de dollars, et une autre a ajouté 6,1 milliards de tokens à son portefeuille.

Selon WhaleStats, qui suit les 1 000 principaux portefeuilles Ethereum, Shiba Inu est de loin le plus précieux. Bien qu’il n’y ait pas de véritables initiés dans le domaine des crypto-monnaies, les baleines sont la prochaine meilleure chose et leur soutien à une crypto-monnaie sur le thème du chien devrait garantir que sa valeur ne s’estompe pas.

3- Le Shiba Inu gagne en utilité

Shiba Inu, comme Dogecoin avant lui, a été raillé comme une crypto-monnaie de plaisanterie avec peu de valeur réelle. Bien que la popularité de la pièce soit due en partie à son statut de mème, on constate une augmentation significative de son utilisation suite à la soudaine montée en puissance de la pièce.

Selon l’annonce faite le mois dernier, les jetons Shiba Inu seront bientôt utilisés pour payer des articles sur le site de vente au détail sur Internet Newegg Commerce , une entreprise de commerce électronique dédiée aux ordinateurs et à l’électronique. AMC Entertainment Holdings, la plus grande chaîne de cinémas au monde a annoncé qu’elle accepterait également les paiements en SHIB. AMC a annoncé qu’elle allait commencer à utiliser Shiba Inu à partir du mois prochain. Le 20 novembre, le PDG Adam Aron a tweeté la nouvelle, déclarant qu’AMC commencerait à utiliser Shiba Inu dans les deux à quatre mois suivants.

Le Shiba Inu a le vent en poupe. Le détaillant en électronique Newegg a déclaré qu’il accepterait les SHIB. Il en est de même pour la marque de lunettes de luxe Nerdy Frames et AMC Theatres — Shiba (@Omar41000) December 17, 2021

Le 9 décembre, BitPay, un fournisseur de services de paiement en crypto-monnaies, a annoncé que le Shiba Inu peut désormais être accepté comme paiement par les commerçants de son réseau. Bien qu’il ne s’agisse que de quelques entreprises, le mouvement est positif et semble avoir le vent en poupe en 2022, surtout si AMC concrétise son intention d’autoriser la crypto-monnaie dans quelques 10 000 salles de cinéma.

La certitude au sujet de Shiba Inu, c’est sa volatilité

L’année prochaine sera une autre course folle pour les Shibas, car la volatilité des crypto-monnaies en général, et de Shiba Inu en particulier, ne devrait absolument pas s’estomper.

Un autre argument en faveur du retour du SHIB sur le devant de la scène est son histoire récente. Après un bref pic en mai et une chute de 75 %, la devise a déjà effectué un retour similaire. Son pic d’octobre était 150 % plus élevé que le point le plus haut atteint lors du bullrun de mai.

Bien que l’engouement pour le Shiba Inu en octobre se soit calmé, plusieurs causes possibles peuvent le relancer. Continuez à garder un œil sur les trois facteurs énumérés ci-dessus à l’aube de cette nouvelle année.