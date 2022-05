Saison 2021-2022 : Benzema plus proche que jamais du ballon d’or ?

La victoire du Réal face au Liverpool de Mané serait décisive dans l’octroi du prochain Ballon d’Or. Benzema serait sur la bonne voie. Découvrez ici comment il a déjoué les pronostics de son concurrent Sénégalais.

Karim Benzema, favori du Ballon d’Or

Le Réal a remporté la Ligue des Champions ce samedi avec un score de 1-0 contre Liverpool. Cette victoire historique vient braquer davantage les projecteurs sur Karim Benzema dans sa quête du Ballon d’Or. Il vient ainsi de faire un grand pas devant son concurrent Sadio Mané de Liverpool.

Le match du samedi vient lever le suspense qui existait entre ces deux joueurs, à moins qu’il y ait un coup de surprise. Benzema est ainsi bien placé pour remporter le sacre, pour ne pas dire qu’il deviendra en Octobre prochain le successeur de Zinedine Zidane sur la liste des joueurs Français à gagner le Ballon d’Or. L’ancien attaquant français a obtenu le sacre de Ballon d’Or en 1998. Depuis cette date, c’est probablement Benzema qui fera à nouveau la fierté de la France.

Il faut le dire, Benzema vient de clôturer la plus prestigieuse saison de toute sa carrière et ce, à 34 ans. Il est certainement le plus grand favori pour la récompense individuelle des performances des joueurs.

En 45 matches, il a fait un grand exploit. Il a marqué 44 buts et a à son actif 15 passes décisives. Avec Benzema, le Réal a obtenu son 35è titre en Liga et son 14è sacre en C1 en dépit des statistiques et des pronostics qui semblaient contre lui.

Pour cette Ligue des Champions, Benzema a marqué 15 buts, proche mais encore loin des 17 buts records de Cristiano pendant la saison 2013-2014. S’il ne bat pas le record sur ce point, il a néanmoins à son actif 5 trophées, tout comme Cristiano Ronaldo et à un pas de Paco Gento qui détient le record avec 6 trophées en C1.

«Vous pouvez clôturer les votes!» : pour Thierry Henry, le Ballon d’Or est acquis à Benzema

➡️ https://t.co/mkdj25jRFw pic.twitter.com/BMu5HhgLL6 — Le Parisien | sport (@leparisiensport) May 29, 2022

Benzema Vs Mané

De son côté, le Sénégalais Mané avait bien exprimé son ambition d’obtenir le Ballon d’Or, tout en étant conscient de l’enjeu déterminant que le match final allait avoir dans la concrétisation ou non de son rêve. Si le Liverpool s’était véritablement imposé face au Réal, Sadio Mané allait réécrire l’histoire de son continent qui n’a remporté cette récompense qu’en 1995 avec George Weah du Libéria. L’entraîneur du Liverpool Klopp avait donné trois profils-types susceptibles d’avoir le Ballon d’Or :

Leonel Messi

Cristiano Ronaldo

Remporter la Ligue des Champions

De son côté, Mané reste à un total de 23 buts dans l’ensemble des compétitions auxquelles il a pris part cette saison. Néanmoins, avec son club, ils ont remporté plusieurs coupes dont la Coupe d’ Angleterre, la Coupe de la Ligue. Ils ont perdu la Première Ligue à cause d’un point de moins que le Manchester City. L’histoire s’est quasiment répétée en Ligue des Champions avec le Réal de Karim Benzema.

Mané a aussi été très influent dans son équipe nationale cette année en permettant au Sénégal de remporter la CAN et de pouvoir disputer le Mondial 2022.