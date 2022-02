La Saint-Valentin approche à grands pas et vous ne savez pas quoi offrir à votre moitié ? Les fleurs et les chocolats sont toujours des valeurs sûres, mais si vous cherchez quelque chose d’un peu plus unique, nous avons ce qu’il vous faut !

Nous avons fait pour vous un top 5 des meilleurs cadeaux à offrir à une femme pour la Saint-Valentin. Des bijoux élégants aux peignoirs douillets, il y en a pour tous les goûts !

1. Une pièce de joaillerie fine

Les bijoux sont une valeur refuge lorsqu’il s’agit de faire un cadeau de Saint-Valentin. Avec un beau bijou il y a en effet peu de chances de décevoir votre bien aimée.

Alors pourquoi ne pas opter pour :

un beau collier

une jolie paire de boucles d’oreilles en or

Une bague

Les bijoux ont toutes les chances de faire un effet waouh et prouveront à votre partenaire que vous tenez à elle.

2. Un dîner romantique aux chandelles à la maison

Surprenez votre Valentine avec un élégant dîner aux chandelles pour la Saint-Valentin. Oui mais voilà, le jour de la Saint-Valentin, les restos sont remplis. Alors, vu que la Saint-Valentin tombe un vendredi, pourquoi ne pas rester à la maison et profiter de la compagnie de l’autre au lieu de braver la foule des restaurants ?

Préparez un délicieux repas à la maison et complétez le tout par un massage en couple. Ensuite, profitez d’un film de la Saint-Valentin aux chandelles dans le confort de votre salon ! C’est là un bon moyen de vous retrouver et de passer une soirée en amoureux.

3. Un peignoir ou un ensemble de pyjamas câlins

La Saint-Valentin c’est très romantique mais c’est aussi le coeur de l’hiver. Alors pourquoi ne pas réchauffer son coeur et son corps avec une tenue confortable à porter ?

Pour cela il peut-être original et touchant d’opter pour des tenues assorties. Offrez-lui un cadeau qu’elle pourra apprécier avec vous, comme un peignoir câlin ou un pyjama avec un message personnalisé.

Elle adorera se blottir sur le canapé pour regarder les films de la Saint-Valentin avec vous en portant son nouveau cadeau douillet !

4. Un cadeau personnalisé pour la Saint-Valentin

L’envoi de fleurs et de chocolats est toujours un succès de la Saint-Valentin, mais pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau cette année ?

Créez votre propre cadeau de Saint-Valentin, comme un adorable album photo de vous deux ensemble. Ou si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur, faites-lui un petit objet DIY personnalisé !

Après tout rien ne vaut un cadeau que vous aurez fait de vos mains et qui sera unique.

5. Une nuit romantique à l’hôtel

Une journée au spa et une séance de soins avant la Saint-Valentin, des fraises enrobées de chocolat au lit après la Saint-Valentin, qu’est-ce qui pourrait être plus agréable ?

Alors rendez la Saint-Valentin spéciale en organisant une soirée romantique pour deux. Vous pourrez profiter de la compagnie de votre partenaire en toute intimité et confort !

Petit bonus : Une séance bien-être pour prendre soin d’elle

Quelle liste de cadeaux de Saint-Valentin serait complète sans des traitements de spa de Saint-Valentin ? Qu’il s’agisse de soins de spa mère-fille pour la Saint-Valentin ou de massages en couple pour la Saint-Valentin, elle adorera se faire dorloter !

Voilà, vous avez maintenant plein d’idées. A vous de jouer et bonne Saint-Valentin !