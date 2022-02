Révolution dans les paris sportifs : Datawin fait du bruit

Les paris sportifs n’ont jamais été aussi intéressants qu’à l’ère de Datawin. Ce logiciel est conçu pour vous aider dans vos pronostics et vous permettre de gagner plus. Efficace, ses créateurs offrent 1200 euros de paris à tous les nouveaux utilisateurs. Présentation sommaire de cette nouvelle technologie ici.

L’Intelligence artificielle dans les paris sportifs

L’Intelligence Artificielle améliore et facilite la vie aux professionnels de différents secteurs. Les paris sportifs sont aussi en pleine révolution grâce au développement technologique. Tous les types de paris sont inclus dans cette transformation, de la course des chevaux aux mises classiques sur le football ou le basketball.

Avec l’intelligence artificielle, vous pouvez plus facilement faire et raisonner vos pronostics. Il s’agit en effet d’un algorithme grâce auquel vous pouvez mieux analyser les différents facteurs qui ont d’influence sur le résultat d’un match. Il a un avantage irréfutable par rapport au cerveau humain et garantit plus d’exactitude dans l’étude des statistiques et des probabilités avant une rencontre.

Les études ont montré depuis 1979 l’avantage considérable que les machines peuvent avoir sur le cerveau de l’homme et ce, sur des jeux très complexes. Plus tard, quelques joueurs réputés du poker se sont fait battre par l’intelligence artificielle. De plus en plus de sociétés souhaitent donc mettre au profit des parieurs les capacités surnaturelles de l’IA.

Sur une période d’un an et demi, quasiment tous les pronostics paris sportifs signés Datawin ont le laisser passer. On estime que le logiciel fournit des analyses jusqu’à 10 fois plus fiables que l’homme, avec un taux de réussite d’environ 87 %. Il va sans dire que l’intelligence artificielle est un moyen incontournable et utile aux parieurs qui désirent augmenter leur bankroll et gagner plus de pronostics.

L’intelligence artificielle et les paris hippiques

Dans le domaine des paris hippiques, l’intelligence artificielle fait des merveilles. Elle permet de faire une analyse pointue des statistiques dans l’objectif d’identifier le cheval sur lequel miser. Pour l’utiliser, vous devez d’abord définir votre stratégie de jeu et procéder à des tests sur un échantillon de courses afin de voir si des ajustements seraient nécessaires. Cette nouvelle technologie peut être employée par tous les parieurs, qu’ils soient débutants ou professionnels. Elle est utile même pour des courses impliquant un cheval redouté puisque les outsiders peuvent créer la surprise à tout moment.

Que disent les bookmakers de ce logiciel ?

Le logiciel Datawin a été conçu dans l’objectif de proposer des cotes équitables et raisonnées pour générer un retour sur investissement intéressant à moyen terme. En un week-end, il a permis à ses utilisateurs de rafler un bénéfice allant au-delà de 26 millions d’euros. Tous les records jusqu’à présent connus aux paris sportifs sont en train d’être battus. Par exemple, tout récemment, un jeune parieur Niçois a empoché 16000 euros lors de son troisième pari.

Les bookmakers doivent donc s’adapter à cette nouvelle génération de parieurs. Il faut dire que l’industrie des paris sportifs est vraiment secouée puisque grâce à Datawin, le joueur connait juste le match sur lequel miser et la cote appropriée.

Il faut noter que Datawin est à 100 % légal et ses utilisateurs continueront certainement d’augmenter. L’entreprise ne cède pas jusqu’à présent aux propositions de rachat qui lui sont offertes.