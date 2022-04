Réforme des retraites : à quoi faut-il s’attendre ?

Emmanuel Macron a largement communiqué autour de son projet sur la retraite en France. La stratégie semble avoir été revue pour une plus grande réussite de la réforme. Voici les points saillants de ce sujet.

Qui pourrait profiter de la réforme des retraites ?

Dès les tous premiers mois du second mandat d’Emmanuel Macron, sa réforme sur la retraite devra être mise sur la table. Celle-ci devrait permettre au travailleur de profiter plus longtemps de sa profession. En effet, l’âge moyen de départ en retraite dans les pays européens est de 65 ans. Le gouvernement voudrait donc corriger le tir au profit des travailleurs français. Plusieurs arguments sont évoqués par ceux qui soutiennent cette réforme.

Le but général poursuivi est la revalorisation des retraites. D’un côté, c’est essentiellement l’employabilité des personnes âgées de plus de 50 ans qui est visée. Ces dernières ayant encore une dizaine d’années pour une éventuelle carrière pourraient avoir plus de chances d’être à nouveau embauchées. Par ailleurs, les pensions seraient revues et une prolongation du temps de travail ne serait pas une mauvaise idée pour en arriver là. Avec un rallongement de l’âge de départ en retraite à 65 ans, l’Etat devrait faire des économies estimées à 8 milliards d’euros entre 2022 et 2027.

Les travailleurs ayant pris fonction en 1969 seront les premiers bénéficiaires à part entière de cette mesure. Ce n’est pas tout: le Président donnerait aux travailleurs la possibilité de conserver leurs RTT jusqu’à la retraite. Toutefois, Macron compte d’abord recevoir les avis de toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre d’une telle mesure. La voie du référendum lui paraît opportune.

Une stratégie plus affinée de 2017 à 2022

La réforme des retraites a été l’un des points majeurs de divergence entre les projets électoraux de Macron et de sa rivale Marine Le Pen. Cette dernière s’est présentée comme le leader des défenseurs d’une diminution de l’âge de départ en retraite reconnu par la loi française. Deux éléments sont inclus dans la réforme de Macron

Départ en retraite à 65 ans

Pension minimale portée à 1100 euros.

La concrétisation de ce deuxième aspect dépend fortement de la réalisation du premier. Il faut noter que ce dossier n’est pas à sa première mention puisqu’en 2017, on en parlait déjà. La crise liée au Coronavirus a juste été un obstacle à sa mise en œuvre. Toutefois, concernant l’âge, M. Macron semble un peu plus dubitatif qu’en 2017, évoquant la possibilité de le fixer à 64 ans.

A un moment, il avait même été question de faire passer cette réforme sans faire voter les élus de l’assemblée nationale. La méthodologie était alors fortement décriée et la réforme elle-même continue d’être critiquée. Le projet avait finalement été suspendu en mars 2020 en partie à cause de la pandémie.

La stratégie annoncée par le Chef de l’Etat consiste en un recul progressif de l’âge de la retraite. Chaque année, ce serait une augmentation de 4 mois et ceci à partir de 2023 jusqu’en 2034. C’est à cette date hypothétique que tous les aspects de la réforme seraient d’actualité. La pénibilité du travail liée aux carrières longues sera étudiée mais de façon plus personnalisée.