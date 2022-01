Plusieurs politiques sont mises en place de par le monde entier pour réduire les déchets de tous genres jetés dans l’environnement. La France n’est d’ailleurs pas restée en marge de tout ceci. Toulouse a dégagé un budget spécial pour amener les populations à réparer plutôt que de renouveler leurs appareils.

Zoom sur la prime à la réparation…

La réparation des objets, l’ultime solution

La gestion des déchets demeure une préoccupation majeure au sein des différentes métropoles françaises. À Toulouse, c’est une prime qui est donnée aux particuliers qui voudraient bien réparer leurs objets électriques et électroniques avant de les jeter.

Après utilisation, la plupart de ces appareils finissent par être jetés puis collectés pour recyclage. Le souci cependant est que, dans la plupart des cas, ils peuvent encore être utilisés. Pour vous donner quelques chiffres, sachez que les industries d’équipements électroniques et électriques ont une capacité moyenne de production annuelle de plus d’un milliard d’unités. Or, la fabrication d’un seul téléphone portable nécessiterait l’utilisation de près de 75 kg de matières premières. Quand on sait qu’à ce jour, la France est remplie de portables non fonctionnels, soit une moyenne de 80 millions, on se met vite à réfléchir à ce que l’on peut faire pour limiter cela.

L’une des solutions pour réduire ces déchets est de procéder autant que possible à leur réparation avant l’achat d’un nouveau. D’autres personnes pourraient les réutiliser. C’est ce à quoi Toulouse Métropole incite les citoyens avec une prime de réparation prenant en compte près de 35 % du coût de réparation avec une limite maximale de 100 euros.

Le fonctionnement de la prime de réparation

Cette prime de réparation est en principe ouverte à la quasi-totalité des toulousains. En particulier, ce sont les ménages gagnant un maximum de 35 052 euros chaque année qui sont concernés. Il faut dire que ce n’est pas une nouvelle réforme puisqu’elle a été adoptée il y a déjà 2 ans. Néanmoins, elle est vraiment entrée en vigueur il y a quelques mois. Plusieurs citoyens en ont déjà profité le dernier trimestre de l’année passée, soit 178 habitants. En moyenne, chaque bénéficiaire a eu 41 euros. Tous ceux-ci ont dû présenter la facture de réparation dans les deux mois qui l’ont suivie.

Pour percevoir l’impact de cette prime au sein de la population, une étude statistique a montré que près de 75 % des réparateurs ont été motivés par cette prime. 11 % des 7 350 euros déjà attribués auraient été utilisés pour la réparation de téléphones portables.

Accompagnement des réparateurs

Différentes mesures sont prises pour accompagner tout particulier désirant réparer les appareils Hi-fi en panne. Par exemple, le responsable de Repair Academy, Alexandre Isaac est acquis pour cette cause. Il a déjà réparé bon nombre de téléphones qui étaient déjà jetés à la poubelle. Il est donc apte à donner les orientations techniques utiles à tous ceux qui veulent profiter de la prime actuelle.

La réforme semble déjà porter ses fruits puisque le marché du reconditionné est en pleine expansion ces dernières années. Cela a non seulement des avantages sur le plan économique mais aussi sur le plan économique. Les toulousains sont ainsi de plus en plus motivés à réparer leurs appareils électroménagers de routine plutôt que d’en acheter de nouveaux.

Toutefois, il faudrait que la communication à propos de cette mesure de prime soit plus intensifiée pour toucher plus de personnes.