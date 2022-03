Vous voulez essayer de réduire votre consommation de viande ? Vous êtes à la recherche de recettes végétariennes ? Ca tombe bien on vous a préparé une liste de nos 5 recettes végétariennes préférées.

Et vous verrez elles sont aussi faciles à préparer que délicieuses.

1. Courge spaghetti avec tomates rôties et chou frisé

Ce plat est sain et rassasiant, mais ne vous laissera pas l’impression de vous alourdir. La courge spaghetti constitue une base parfaite pour les tomates rôties et le chou frisé, et le tout se prépare en moins d’une heure.

Ingrédients :

1 courge spaghetti

1 pinte de tomates cerises

1 botte de chou frisé

Huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

1. Préchauffez le four à 375 degrés Fahrenheit.

2. Coupez la courge spaghetti en deux dans le sens de la longueur et retirez les graines.

3. Verser un filet d’huile d’olive sur les spaghettis la courge et les tomates cerises, et assaisonner de sel et de poivre.

4. Placez la courge et les tomates, côté coupé vers le bas, sur une plaque de cuisson et faites-les rôtir pendant 25 minutes.

5. Retirer du four et laisser refroidir légèrement.

6. Retirer les feuilles de chou frisé et jeter la tige.

7. Coupez les feuilles de chou frisé en petits morceaux.

8. Servez la courge spaghetti avec des tomates cerises rôties et du chou frisé sur le dessus.

2. Aubergines au parmesan

Ce plat italien classique est un bon moyen d’obtenir votre dose de fromage et de glucides. Et le meilleur ? Il ne faut qu’une heure pour le faire.

Ingrédients :

1 aubergine, tranchée en fines rondelles

2 tasses de sauce marinara

1 tasse de mozzarella râpée

1/4 de tasse de fromage parmesan râpé

Instructions :

1. Préchauffez le four à 375 degrés Fahrenheit.

2. Dans un plat de cuisson, superposer les tranches d’aubergine, la sauce marinara, la mozzarella et le parmesan.

3. Faire cuire au four pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et fasse des bulles.

4. Servir chaud avec une garniture de pain à l’ail ou une salade.

3. Ragoût de pois chiches et de chou frisé

Ce ragoût copieux est parfait pour une froide soirée d’hiver. Et comme il ne prend qu’une heure à préparer, le dîner sera sur la table en un rien de temps.

Ingrédients :

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 oignon haché

3 gousses d’ail hachées

1 cuillère à café de cumin moulu-1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés

1 botte de chou frisé, haché

4 tasses de bouillon de légumes

Sel et poivre

Instructions :

1. Dans une grande casserole ou un four hollandais, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen.

2. Ajouter l’oignon, l’ail et le cumin et faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient ramollis environ 5 minutes.

3. Ajouter les pois chiches et le chou frisé et faire cuire pendant 5 minutes supplémentaires.

4. Ajouter le bouillon de légumes et porter à ébullition.

5. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 minutes.

6. Assaisonner de sel et de poivre au goût.

4. Burrito Bowls aux haricots noirs

Ce plat végétarien est parfait pour un soir de semaine chargé. Et comme il est fait avec des haricots noirs, il est sain et copieux.

Ingrédients :

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 oignon, haché

3 gousses d’ail, hachées

1 cuillère à café de cumin moulu

1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés

1 tasse de riz cuit-1/4 de tasse de coriandre hachée

1/4 de tasse d’avocat en dés

1 lime, avec son jus

Instructions :

1. Dans une grande casserole ou un faitout, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen.

2. Ajouter l’oignon, l’ail et le cumin et faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient ramollis, environ 5 minutes.

3. Ajouter les haricots noirs et faire cuire pendant 5 minutes supplémentaires.

4. Ajouter le riz cuit, la coriandre, l’avocat et le jus de citron vert.

5. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien combiné.

6. Servir chaud avec de la salsa.

5. Salade de quinoa aux légumes rôtis

Cette salade saine est parfaite pour un déjeuner ou un dîner léger.Et il est plein de nutriments et de saveurs.

Ingrédients :

1 tasse de quinoa

2 tasses de bouillon de légumes

1 poivron rouge rôti, coupé en dés

1/4 de tasse de fromage feta émietté

1/4 de tasse d’olives Kalamata hachées

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 citron, avec son jus-Sel et poivre

Instructions :

1. Dans une casserole moyenne, portez le quinoa et le bouillon de légumes à ébullition.

2. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 15 minutes, ou jusqu’à ce que le quinoa soit bien cuit.

3. Dans un grand bol, combiner le quinoa cuit, le poivron rouge rôti, le fromage feta, et les olives de Kalamata, huile d’olive et jus de citron.

4. Assaisonnez de sel et de poivre au goût.

5. Servir frais ou à température ambiante.

Voilà, nos 5 recettes végétariennes préférées. Nous espérons que vous les apprécierez !