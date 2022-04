Rachat de Twitter : Pari gagné pour Elon Musk

M. Musk en avait pour la première fois parlé il y a juste quelques dix jours. Ce lundi 25 avril, il est annoncé comme le nouveau propriétaire du réseau social à l’oiseau bleu. M. Musk compte revoir une bonne liste de choses sur la plateforme pour le bien des utilisateurs. On vous dit tout ici.

Un accord désormais signé

Quelques jours après l’annonce officielle de son désir de racheter le réseau social Twitter, Elon Musk a remporté le gros lot. Il a su convaincre le Conseil d’Administration de Twitter qui s’est initialement opposé au projet. L’accord est finalement passé et Elon Musk rachète chaque action de Twitter à 54,20 dollars, ce qui lui revient à un total de 44 milliards de dollars. Twitter est désormais une entreprise privée qui n’est plus cotée en bourse.

Dans le communiqué publié à cet effet, Elon Musk compare Twitter à la place publique numérique, lieu où les internautes discutent de divers sujets d’importance capitale pour l’avenir de l’humanité.

En parlant ainsi, le nouveau patron de Twitter met l’accent sur la mission sociale de la plateforme. Il voudrait mettre un point d’honneur sur la liberté d’expression sur ce réseau social. L’une des voies par excellence pour y arriver est de transformer Twitter en une entreprise privée qui n’est plus cotée en bourse. Cela lui donnera plus de latitude pour apporter les modifications qu’il juge utiles au meilleur fonctionnement de la plateforme. Cela pourrait aussi accélérer la croissance économique de Twitter qui compte déjà plus de 20 millions d’utilisateurs.

Des changements envisagés

Le milliardaire Elon Musk a plusieurs fois déjà pointé du doigt le fait que les règles de modération sur le réseau social soient trop contraignantes.

Une plateforme moins contraignante

Il voudrait que la plateforme se limite strictement aux restrictions fixées dans chaque pays où elle est utilisée. Dans un premier temps, il pense davantage assouplir les conditions d’utilisation du réseau. Ensuite, le nouveau patron de Twitter veut chercher une solution alternative au bannissement permanent d’utilisateurs ayant agi à l’encontre des règles préétablies.

Toutefois, Elon Musk n’a jamais affirmé vouloir faire revenir sur la plateforme les utilisateurs exclus dont Donald Trump. Celui-ci, s’il faut le rappeler, est exclu de Twitter depuis Janvier 2021. D’ailleurs, l’ancien président des Etats-Unis aurait lui-même annoncé tout récemment sur une chaîne américaine ne pas envisager revenir sur Twitter. Il préfère plutôt continuer sur Truth Social dont il est lui-même le créateur.

Une correction des posts

Quelques changements pourraient aussi survenir dans le fonctionnement de la plateforme. Par exemple, il sera désormais possible de corriger un tweet dont la publication est faite. Cette nouvelle fonctionnalité est d’ailleurs appréciée par 70 % des utilisateurs d’après un sondage qu’il a lancé en ce début de mois.

Exit les bots

Dans le message qui annonçait le rachat de la plateforme, Elon Musk a encore une fois parlé des spams bots. Il s’agit concrètement de comptes fictifs créés et utilisés dans le but de booster une tierce publication. M. Musk veut prendre les dispositions qu’il faut pour en finir avec cette pratique peu orthodoxe.

Un algorithme plus transparent

Pour finir, il convient de noter que l’ingénieur Musk voudrait aussi rendre l’algorithme de Twitter Open Source. Autrement dit, il souhaite que l’utilisateur comprenne le mécanisme par lequel telle suggestion de publication lui est faite plutôt qu’une autre.