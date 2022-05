Rachat de Twitter : Elon Musk veut renégocier le prix

Dans le monde des affaires, il y a plusieurs choses considérées comme des certitudes. La mort, les impôts et les renégociations après la conclusion d’un accord.

C’est le cas d’Elon Musk et de Twitter, puisque les deux parties ont recommencé à négocier après avoir conclu un accord il y a quelques semaines.

Pourquoi Elon Musk renégocie-t-il le prix ?

L’accord initial portait sur 54,20 dollars par action, soit un total de 44 milliards de dollars. Cependant, Musk n’est plus sûr de vouloir investir autant pour un site qui, selon lui, n’estime pas correctement le nombre de ses utilisateurs.

Ce désaccord a fait grand bruit sur les médias sociaux, et de nombreuses personnes se demandent si l’accord sera tout de même conclu.

Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter, l'action s'effondre à Wall Street #AFP pic.twitter.com/uwNk2B81c1 — Agence France-Presse (@afpfr) May 13, 2022

Les bots et les faux comptes plomberaient Twitter

À l’origine du mécontentement de Musk se trouve l’estimation par Twitter du nombre de bots et de faux comptes actifs sur sa plateforme.

Selon Twitter, seuls 5 % des comptes sont des bots ou des spams. Cependant, Musk pense que ce chiffre est plus proche de 20 %. Cela signifierait que Twitter a beaucoup moins d’utilisateurs réels qu’il ne le prétend, ce qui aurait un impact significatif sur la valeur du site.

Musk n’a fourni aucune preuve à l’appui de son affirmation, mais il insiste sur le fait que Twitter sous-estime le nombre de faux comptes

Ces derniers jours, le patron de Tesla et SpaceX a fait part de son mécontentement à l’égard de Twitter, allant même jusqu’à dire qu’il pourrait retirer son offre si la société ne fournissait pas davantage d’informations sur sa base d’utilisateurs.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de Twitter et de ses utilisateurs ?

Pour l’instant, il est difficile de dire ce qui va se passer. Il est possible que Musk fasse marche arrière et accepte l’accord initial, ou qu’il renégocie un nouveau prix avec Twitter.

Il est également possible qu’il se retire complètement de l’accord. Dans ce cas, on ne sait pas ce qu’il adviendra de Twitter. La société a connu des difficultés ces dernières années, et un échec de l’accord avec Musk pourrait être dévastateur.

Twitter réagit

Le prix convenu au départ : 54,20 dollars par action, soit une prime de près de 50 % par rapport au cours de clôture de Twitter le jour de l’annonce de l’accord.

Le marché a réagi négativement à la nouvelle d’une éventuelle renégociation, l’action de Twitter ayant chuté de plus de 5 % depuis le tweet initial de Musk.

Ce n’est pas la première fois que Musk renégocie après avoir conclu un accord. En 2018, il a fait la même chose avec Tesla, et l’entreprise a finalement accepté ses demandes.

Il reste à voir si Twitter sera aussi disposé à renégocier cette fois-ci.