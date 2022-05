Qu’est-ce qu’un NFT (non fungible token) ?

Les NFT sont un certificat numérique d’authenticité (ou titre numérique) qui est attaché à un fichier numérique. Ils prennent, plus précisément, la forme de jetons émis sur une blockchain (token). Chaque NFT est unique et ne peut être reproduit.

Voyons tout ceci plus en détail.

Qu’est-ce que ça veut dire NFT ?

NFT est l’abréviation de “non fungible token”, qui désigne un type d’actif numérique unique et non reproductible. Ces jetons sont généralement émis sur une blockchain ou une autre plateforme de registre distribué, et sont utilisés pour prouver l’authenticité ou la propriété d’un fichier numérique ou d’un autre élément de contenu.

Les principaux avantages des NFT incluent leur capacité à vérifier l’authenticité et l’unicité des fichiers numériques, ainsi que leur capacité à fournir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs actifs numériques. En outre, les NFT peuvent également contribuer à réduire le risque de fraude ou de contrefaçon, ce qui en fait un choix de plus en plus populaire pour les entreprises et les consommateurs.

Comment ça marche les NFT ?

À la base, la technologie NFT repose sur l’utilisation de la blockchain ou d’autres plateformes de registres distribués pour créer et gérer des jetons numériques qui sont liés à un élément de contenu spécifique. Ces jetons peuvent être utilisés pour identifier et vérifier l’authenticité des fichiers numériques, ainsi que leur propriété.

Pour utiliser les NFT, les utilisateurs doivent d’abord enregistrer leur fichier numérique auprès de la plateforme en le rattachant à un jeton individuel. Une fois cela fait, ils peuvent ensuite transférer la propriété du fichier ou du bien en utilisant le jeton associé. Cela permet un suivi plus sûr et inviolable des actifs, ce qui peut également être utile à des fins réglementaires.

Les NFT gagnent rapidement en popularité en raison de leur capacité à aider les entreprises à réduire les risques et à offrir une meilleure protection pour leurs clients. Comme la technologie continue d’évoluer et de s’améliorer, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus d’entreprises adopter les NFT dans les années à venir.

Comment créer son NFT ?

La création de votre NFT n’est pas très compliquée, mais elle nécessite que vous disposiez d’un fichier numérique que vous souhaitez certifier. Il peut s’agir d’une image, d’une vidéo ou de tout autre type de contenu numérique. Une fois que vous avez votre fichier, vous devez choisir une place de marché où vous allez créer et vendre vos NFT. Voici les plus connues :

Opensea

Rarissable

Mintable

Une fois que vous aurez choisi votre marché, vous devrez créer un compte et enregistrer votre fichier numérique. Après cela, vous pourrez vendre vos fichiers numériques sur le marché.

Comment investir dans les NFT ?

Si vous cherchez à investir dans les NFT, il existe plusieurs options différentes. L’une des façons les plus simples est de passer par des bourses de crypto-monnaies telles que Binance ou Coinbase. Vous pouvez également investir dans des projets liés aux NFT en prenant part à des ICO ou à d’autres campagnes de crowdfunding.

Une autre option consiste à participer à des forums en ligne, où vous pouvez discuter des tendances et des développements dans l’espace NFT avec d’autres investisseurs et passionnés. Des communautés de plus en plus solides se créent autour de projets NFT. Citons @TheDiggers_io par exemple, qui réunit des passionnés de tous bords, en les fédérant autour de l’univers des NFT.

Quel est le rapport entre les NFT et le metavers ?

Il existe une relation étroite entre les NFT et le métavers. Le metaverse est un monde virtuel qui s’appuie sur la technologie blockchain. Il s’agit d’une plateforme décentralisée et ouverte qui permet aux utilisateurs de créer, d’acheter, de vendre et d’échanger des biens et des expériences virtuels.

Les NFT sont particulièrement bien adaptées à une utilisation dans le metaverse en raison de leur capacité à vérifier l’authenticité et la propriété du contenu numérique. Elles sont donc idéales pour les mondes virtuels, où elles peuvent contribuer à réduire les risques de fraude ou de vol.

En outre, les NFT peuvent également être utilisés pour créer des expériences uniques dans le métavers.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, il est important de faire vos recherches au préalable et de n’investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.