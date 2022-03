Quelques astuces pour décorer votre jardin en 2022

Mars et Avril sont les mois par excellence pour préparer votre jardin, le nettoyer, le remettre en forme et l’habiller en suivant les tendances du moment. Dans cet article, vous allez découvrir les points sur lesquels vous focaliser lors de cet aménagement pour créer un cadre de repos agréable et où il fait bon vivre.

Qu’est-ce qu’il faut installer dans son jardin ?

En matière de décoration, les tendances changent chaque année. Ainsi, si vous voulez aménager votre jardin comme le recommandent les experts, vous devez prendre en compte divers facteurs dont la nature des équipements, du mobilier, les couleurs, et surtout la végétation.

Pour le mobilier et autres équipements que vous comptez installer dans votre jardin, adoptez les matières naturelles. Les plus tendances sont la terre cuite, le bambou et le rotin. Elles ont toutes l’avantage de ne pas porter préjudice à l’environnement. En effet, les décorateurs et les architectes s’inscrivent de plus en plus dans la course pour l’atteinte des objectifs du développement durable. Ils misent donc beaucoup plus ces dernières années sur tout ce qui est écologique. En matière de décoration, les efforts convergent vers un maximum de végétalisation.

Si pour votre jardin, vous n’avez à votre disposition qu’un espace restreint, optez pour du mobilier modulable. Un salon de jardin moderne va prioriser les fauteuils conçus de façon artisanale. Choisissez les formes en fonction de vos préférences et de votre budget : courbes, droites, etc. Pour les tables principales du jardin, on mise beaucoup plus sur des pieds imposants et épais.

La décoration du jardin prend aussi en compte certains accessoires subtils comme les caches extérieures du système de climatisation. Tout en cachant le bloc de climatisation, cet équipement peut aussi apporter une certaine touche magique à l’aspect visuel de votre jardin. Les constructeurs optent souvent pour des matériaux alliant durabilité et sécurité.

Si vous avez l’habitude de passer du temps dans votre jardin en soirée, vous pensez certainement à son éclairage. Pour un air esthétique et pratique, vous pouvez choisir d’installer des guirlandes lumineuses.

Quelles couleurs choisir ?

Quand on parle de décoration, les couleurs sont très importantes. Pour cette année 2022, la tendance est aux couleurs comme le gris, le jaune, le vert, le beige et le bleu. Ce sont des teintes apaisantes et qui vous permettent de vous décontracter efficacement. Elles apportent aussi une sorte de fraîcheur parfaite pour un lieu comme le jardin, en prévision de vos moments de détente en été.

Dans tous les cas, vous pouvez choisir par endroits des couleurs comme le rouge brique, le violet et l’orange qui sont des couleurs plus chaudes.

Qu’en est-il de la végétation ?

La première image que renvoie le mot « jardin » est celle des fleurs et des plantes. Cette année, la tendance est au maximum de verdure. Il est conseillé de trouver plus de place pour les plantes et les fleurs dans le jardin. Quelle que soit la taille de votre jardin, vous trouverez sur le marché des pots de fleurs de dimensions adéquates. Pensez à l’harmonie globale du jardin lors du choix de ces derniers.