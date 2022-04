Quel avenir pour Truth Social de Donald Trump ?

Les conséquences du rachat de Twitter par le fortuné Elon Musk n’ont pas tardé à se faire sentir. Truth Social a connu un pic de téléchargement ces deux derniers jours. Son avenir semble donc plus prometteur que certains ne le pensaient.

Plusieurs nouveaux utilisateurs sur Truth Social

Les statistiques du réseau social Truth Social semblent améliorées avec l’acquisition de Twitter par le milliardaire Elon Musk. La plateforme de Donald Trump est devenue depuis lundi le numéro 1 des applications gratuites au fort taux de téléchargements aux USA. Elle a connu un brusque rebondissement dans le classement juste devant Twitter.

De son lancement à aujourd’hui

Si vous ne le saviez pas, notez que Truth Social a été lancé par Donald Trump après son bannissement de Twitter et Facebook en début d’année 2021. Dans sa présentation, le réseau a de grandes similitudes avec Twitter.

L’annonce de la plateforme a été faite en octobre 2021 et le lancement officiel était prévu pour mars 2022. Malheureusement, à cette date, le réseau social reste encore bloqué à plusieurs utilisateurs. Cela est essentiellement dû aux multiples problèmes techniques qu’elle rencontre.

Toutefois, Truth Social est (pour le moment) uniquement disponible aux USA et seulement opérationnel sur IOS. Il n’est pas possible d’y accéder via les navigateurs web. Les détenteurs d’Android n’y ont donc pas (pour le moment) accès. Son classement en termes d’applications mondiales est donc beaucoup moins intéressant.

Un succès non prédit par certains

Cette montée en popularité est inédite pour Truth Social et continue de susciter l’étonnement chez plusieurs. Ceci d’autant plus que les premiers jours du réseau social n’ont pas été des plus prometteurs. Certains observateurs avaient même pensé que le rachat de Twitter par Elon Musk serait une belle opportunité pour le retour de l’ancien président des Etats-Unis. Ces internautes prédisaient donc la mort prématurée de Truth Social. Dans tous les cas, Donald Trump a bien laissé entendre sur Fox News que le retour sur Twitter n’est pas une option pour lui. Elon Musk de son côté n’a pas ouvertement affirmé vouloir faire revenir l’ancien président des USA sur son réseau social, même si les deux semblent être dans de bons termes. Il s’est contenté de mettre l’accent sur sa volonté de rendre la liberté d’expression une réalité sur la plateforme.

Est-ce lié au rachat de Twitter par Elon Musk ?

Dans les faits, c’est plutôt un scénario inverse qui s’observe. Le précédent rachat de Twitter aurait conduit certains utilisateurs à déménager. Plusieurs semblent en avoir profité pour quitter le réseau social. La preuve est que le nombre d’abonnés sur certains comptes a considérablement baissé du 26 au 27 avril. C’est le cas par exemple du Musée National Auschwitz-Birkenau dont le nombre d’abonnés aurait diminué de 35000 les heures qui ont suivi l’annonce du rachat de Twitter.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Dans le même temps, d’autres réseaux sociaux ont connu une explosion du nombre d’utilisateurs. C’est le cas de CounterSocial dont le fonctionnement a même été interrompu ce lundi pour faire face au flux considérable de nouveaux utilisateurs.

Toutefois, pour ce qui est de Truth Social, les nouveaux utilisateurs ne pourront y accéder que dans quelques mois car pour le moment, la liste d’attente porte encore plusieurs milliers d’utilisateurs.