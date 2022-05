Premier trimestre 2022 : le taux de chômage baisse encore

Le taux de chômage est l’un des facteurs clés qui permettent de juger du développement économique d’un pays. L’INSEE vient de publier les résultats de son étude sur la période Janvier-Mars 2022. Réjouissance ou inquiétude ? Voici une analyse des chiffres qui sont mentionnés par l’institut.

L’INSEE publie une baisse du taux de chômage

La tendance continue de se confirmer. Depuis quelques années, le taux de chômage a pris une allure décroissante. Pour le dernier trimestre de 2021, il était estimé à 7,4 %. Trois mois après, on se retrouve à 7,3 %. Si pour certains, la différence peut paraître insignifiante à première vue, pour les statisticiens, c’est un bon signe. Aujourd’hui, 68 % des personnes ayant entre 15 et 64 ans auraient un emploi.

L’INSEE a publié les résultats de son étude ce mardi 17 mai. Il faut noter que la définition du chômage adoptée dans cette étude est celle donnée par le BIT (Bureau International du Travail). L’institution perçoit le chômeur comme quelqu’un qui est vraiment à la recherche d’un travail et qui est disponible pour l’exercer. Concrètement, c’est un total de 18000 chômeurs que l’on a enregistré en moins à la fin du premier trimestre de cette année. Ceci porte le nombre de chômeurs en France, en dehors de Mayotte, à 2,2 millions.

Evolution du taux de chômage sur les années

Avant le début de la crise sanitaire du coronavirus, soit au dernier trimestre de 2019, le taux de chômage enregistré était supérieur de 0,9 point à ce que l’on a en fin mars 2022. Avec les mesures d’atténuation des impacts du confinement, le taux de chômage avait légèrement baissé vers juin 2020. Après cela, il a encore légèrement monté mais la bonne nouvelle annoncée par l’INSEE est que son niveau actuel est le plus bas depuis le premier trimestre de 2008.

Toutefois, quand on s’approche des chiffres, ce n’est pas toujours la satisfaction totale. Pour la catégorie des jeunes, le taux de chômage a légèrement augmenté, soit de 0,3 point alors que les espoirs renaissent suite à une diminution drastique de 3,5 points de ce même taux le dernier trimestre de 2021. Cependant, il est à l’un des niveaux les plus bas enregistrés depuis 1991. Pour les personnes ayant plus de 50 ans, le taux de chômage n’a pas tellement varié. Il reste à 5,6 % alors qu’il diminue légèrement pour les personnes ayant entre 25 ans et 49 ans et se positionne à 6,6 %.

Certaines personnes sont sans emploi mais ne répondent pas à toutes les exigences du BIT pour être qualifiés de chômeurs. Une étude spéciale de l’accès à l’emploi de ceux-ci montre que les statistiques n’ont pas tellement varié du trimestre passé à celui-ci.

700000 chômeurs, soit 2,2 % de la population d’étude, seraient en quête d’emploi depuis un an et plus. C’était le même taux qui était enregistré pour cette catégorie lors des études précédentes publiées par l’institut national de la statistique. On parle de « taux de chômage longue durée ».