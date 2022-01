D’après les investigations et calculs des scientifiques, nous venons juste de franchir la barre de la concentration maximale de polluants chimiques pour une vie et un développement normaux sur terre. Ce n’est pas une bonne nouvelle. Plus de détails ici.

D’où viennent ces résultats ?

Ceci découle des études de quelques chercheurs du SRC (Stockholm Resilience Center). Les résultats ont été publiés le 18 Janvier passé et la conclusion est sans équivoque : la concentration maximale des polluants chimiques dans la biosphère est atteinte. Les conclusions de cette étude sont suffisamment graves et devraient autant attirer l’attention des uns et des autres que le conflit Ukraine- Russie.

Il faut savoir que les précédentes conclusions se fondent sur des travaux antérieurs datant de 2009 où les chercheurs avaient identifié neuf paramètres qui influencent l’équilibre sur la Terre, dont le réchauffement climatique et la destruction de la couche d’ozone. Ces bases étant fondées, ils se sont mis à calculer les limites acceptables à ne pas dépasser pour chaque paramètre. Aujourd’hui, la limite de pollution chimique est franchie.

Pollution chimique : qu’est-ce que c’est ?

On parle de pollution chimique lorsque des produits chimiques sont émis dans l’environnement, que ce soit par les ménages ou les industries. Lorsque vous jetez des piles usées, vous rejetez les métaux lourds ; les pesticides utilisés sont des polluants chimiques, etc. La marée noire est aussi une forme de pollution chimique. La liste est longue puisque les chercheurs ont répertorié jusqu’à 350000 produits chimiques. On parle d’entités nouvelles pour notifier le fait qu’elles ont été introduites dans l’environnement ces dix dernières décennies.

Des scientifiques confirment que nous avons franchi une 5ème limite planétaire : la pollution chimique. 5, sur 9 au total. On parle ici d'une menace de la stabilité des écosystèmes mondiaux dont l'humanité dépend. Rien que ça ! Parlons-en https://t.co/Ukr3CdfHBf #climateurgency pic.twitter.com/h8qCgOQ5Vq — Caroline Cassino 😎 (@KaroK) January 19, 2022

Pour percevoir l’impact des activités humaines sur l’atteinte de cette barre limite, il faut noter que dans l’intervalle de 70 ans, on a introduit dans l’environnement 50 fois plus de polluants que ce qui s’y trouvait.

La forte densité des polluants chimiques porte atteinte à la capacité de résilience, c’est-à-dire celle du milieu marin à absorber les polluants. C’est ce qui explique ces 24000 milliards de substances qui polluent actuellement les océans.

Que faut-il faire ?

Ces chiffres suscitent à bon escient de la réflexion. Il convient de réduire par tous les moyens la vitesse à laquelle les pays introduisent de nouvelles substances toxiques dans l’environnement. Si celles-ci sont produites en grandes quantités, elles finissent par s’accumuler dans la biosphère et prennent de longues années avant de disparaître. Les substances non biodégradables qui s’accumulent au fond des océans entrainent une pollution irréversible.

Selon les experts, il ne faut plus continuer à penser à la création de nouvelles formes de produits. L’innovation devrait beaucoup plus être orientée dans le sens du recyclage.

C’est donc dans ce sens que l’agence de transition écologique s’est lancée dans la promotion des smartphones reconditionnés en France. Ce projet a impliqué plusieurs acteurs du secteur. Les résultats seraient certainement profitables à l’environnement puisqu’à en croire les experts, le numérique produirait à lui seul chaque année 20 millions de tonnes de déchets. Quel est leur devenir ? D’autres initiatives similaires pourraient être envisagées dans d’autres secteurs pour permettre aux générations futures de profiter d’une planète moins altérée.