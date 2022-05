Phénomène de « Lune de sang » observé à quelques endroits sur la Terre

Les astres dans leurs différents cycles, donnent lieu à différents phénomènes dont l’éclipse lunaire. Moins dangereux que l’éclipse solaire, ce phénomène s’est observé cette nuit à certains endroits du globe. Lisez cet article pour en savoir plus sur la scène.

Le spectacle lunaire

Un phénomène lunaire « inhabituel » s’est observé cette nuit, c’est-à-dire du dimanche 16 mai au lundi 17 mai. Il s’agit de l’éclipse totale du satellite, phénomène fréquent seulement deux fois en une année. A ce moment, on est à la pleine lune (c’est-à-dire qu’on peut voir le disque qui constitue la lune) et la Terre est bien alignée avec la lune et le soleil. A cause de la rotation de la lune autour de la terre, l’événement n’a pas été perceptible à partir de n’importe quelle position sur la Terre.

On parle aussi de « lune de sang » parce que la lune ne brille plus comme d’habitude mais est progressivement teinte en sang. Cette fois-ci, les habitants de quelques parties de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Europe ont été témoins de la scène et ce, à différents moments jusqu’au coucher de la lune. Par exemple, dans la France métropolitaine, c’était aux alentours de 5h30 qu’on pouvait remarquer l’éclipse totale de la lune. Cela a duré plus d’une heure, jusqu’à quelques petites minutes avant 7h. A 6h11, c’était le pic de teinte. La lune était pleinement perceptible et totalement teintée de rouge. La dernière éclipse totale dans la France métropolitaine de la lune a eu lieu en 2019. Il faudra encore attendre jusqu’en 2029 pour que ce phénomène se répète dans cette partie du monde. Bien avant cela, en novembre prochain, le Pacifique fera l’objet de ce spectacle astronomique.

Mieux comprendre le phénomène

Si pour certains, le phénomène de la lune de sang est juste impressionnant, il faut bien noter qu’il a une explication scientifique. Déjà, on parle d’éclipse lorsqu’un astre n’est plus visible, soit dans son entièreté ou juste une partie. Dans le cas d’une éclipse solaire pour un observateur terrien, la lune vient s’intercaler entre l’astre et la Terre. Ses rayonnements n’arrivent donc plus à atterrir sur cette partie de la Terre où on assiste à une obscurité. Elle peut être totale ou partielle.

Pour une éclipse lunaire, la terre est intercalée entre le soleil et la lune. L’astre n’est donc plus tellement éclairé par le soleil. On parle aussi d’éclipse lunaire totale ou partielle selon l’intensité de l’ombre. Il faut noter que c’est ce phénomène qui a permis entre autres d’émettre l’hypothèse de la rondeur de la Terre.

Il faut savoir qu’une éclipse lunaire n’a lieu que la nuit et pendant la pleine lune. On peut l’observer à l’œil nu sur cette partie du globe terrestre que le soleil n’éclaire pas. Il peut durer en moyenne trois heures.

La couleur rouge caractéristique de la lune est due au phénomène de diffusion. Les rayons du soleil que la Terre reçoit ne sont pas totalement envoyés vers la lune. Ils sont pour la plupart diffusés dans l’atmosphère. Celle-ci aura donc tendance à recevoir des rayons infrarouges qui ne sont pas vraiment diffusés.