peinture-tendance-2022

Envie de changement de déco intérieure de la maison ? Vous souhaitez apporter une touche de couleur et de design ? Normal, l’hiver est là et on a envie de se faire du bien au moral.

Mais quelle couleur choisir ? Plutôt chaleureuse et cosy, ou acidulée et pleine d’énergie ? Quelle peinture et quelle couleur vont orner vos murs et votre intérieur ?

Pas de panique, voici de quoi vous inspirer. Les tendances peinture et couleurs de l’année 2022 sont là. Faites le plein d’idées, vous allez voir, l’année va commencer en couleur !

On ose une teinte audacieuse au moins sur un mur

En termes de déco intérieure de la maison, il n’y a pas de limites. Si vous n’avez pas osé utiliser une couleur audacieuse sur un mur entier, testez ! Mettez l’accent sur un seul mur, soit avec une couleur chaleureuse et rassurante, soit acidulée et pleine de peps.

Les harmonies acidulées

Cet hiver, on combat le sucré par l’amertume ! Ces couleurs acides génèrent énergie et dynamisme. Le contrepoint parfait à votre décoration cosy. Et une belle façon d’apporter un peu de contraste dans votre vie.

Nuance texturée

La texture est la nouvelle tendance, et plus elle est complexe, mieux c’est ! Un mur en béton peut être assez cool. Mais que diriez-vous de quelque chose d’encore plus cool ? Donnez-lui une texture unique à l’aide de peinture ou de papier peint.

La touche florale de l’élégance

Faites revivre tous ces beaux souvenirs de votre dernier voyage en Provence ou de vos vacances sur les îles avec une touche féminine rose tendre. La nouvelle tendance présente également des fleurs sur les murs – si vous osez aller à l’encontre de celle-ci ! – ainsi que des tons neutres et bruns chauds pour une décoration chaleureuse.

Le gris des perfectionnistes

Le gris n’est plus démodé : on adopte le gris, mais on le nuance ! Un gris clair et neutre sur un fond de bois brut. Si simple et si parfait.

Un intérieur luxueux mais confortable

La tendance luxe pour votre intérieur ? Les tons tendance du moment : vert foncé et rose pâle, mélangés pour créer une atmosphère chaleureuse et sans aspérités ! Les tons neutres comme le noir et le blanc restent prédominants, mais on voit aussi des couleurs décalées comme l’orange et la rouille faire leur entrée dans ce nouveau style idéal pour les modernistes ou ceux qui veulent renouveler leur décoration.

La tendance pastel

Les teintes pâles continuent d’avoir la cote cette année encore. La touche délicate qu’elles apportent les rend particulièrement adaptées aux chambres décorées dans des couleurs pastel. Une jolie alternative… même si vous préférez quelque chose de plus audacieux !

Le jaune s’invite même au salon !

Si vous aimez garder votre décor simple, n’ayez pas peur d’essayer le jaune. Il fonctionne particulièrement bien dans le salon, en se mélangeant avec d’autres couleurs comme le blanc, le gris ou le rose. Les tons ensoleillés sont une invitation à la détente et à la bonne humeur !

50 nuances de bleu !

Bleu foncé, bleu ciel ou bien plus pâle, le bleu sera tendance en 2022.

Intemporel, le bleu est une couleur qui ne s’estompe pas avec le temps. En termes de mode, c’est une couleur qui a toujours été là et qui ne se démodera jamais. C’est une couleur que vous pouvez combiner parfaitement avec de nombreuses autres couleurs, en ajoutant de la richesse ou en choisissant la neutralité pour garder l’accent sur d’autres choses.

Pourquoi le bleu ? Eh bien, il est apaisant, émotionnel et propre – trois très bonnes raisons pour les designers du monde entier !

En 2022, les couleurs sombres s’éclaircissent

« Il y a une envie profonde de douceur », a dit Catherine Filoche pour Dulux Valentine. Après une période de couleurs lourdes et de vides définis, les influences se tournent vers un intérieur plus fin.

Couleur Cognac sur les murs de la chambre

Oui, vous avez bien lu, couleur Cognac. Notre boisson alcoolisée bien-aimée a inspiré de nombreux designers et Dulux Valentine a même créé une couleur correspondante.

Cette couleur apporte douceur et chaleur dans la chambre.

En 2022 on ose les camaïeux de couleurs pour sa déco intérieure

Finie la sagesse, on ose les associations de couleurs. Bien évidemment, le bon goût est de mise.

Les couleurs et les nuances vous permettent de jouer avec le style tout en gardant un bel équilibre. Il y a tout un travail sur les camaïeux : Les couleurs apporteront énormément de nuances et de différences subtiles lorsqu’elles seront mélangées dans une même famille. C’est un avantage pour les personnes qui hésitent encore à se lancer. Jouer avec les camaïeux est simple et sûr.

Une touche de naturel : la couleur crème

Parfaite pour adoucir l’ambiance, la couleur crème sera partout en 2022.

Comme le cognac, il établira un lien avec le monde naturel et apportera de la fraîcheur à l’espace. Elle vous rappellera peut-être la neige. Nous aimons ! On ose aussi utiliser une peinture plus punchy en contraste de la teinte crème. Un bel accord pour une belle décoration.

En 2022, faites-vous plaisir !

Qu’importe la teinte ou la couleur, l’essentiel est qu’elle vous plaise ! Si vous voulez vraiment qu’une couleur se démarque, allez-y ! Il n’y a aucun mal à essayer quelque chose de nouveau et d’audacieux.