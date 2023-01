Parcoursup : les inscriptions sont ouvertes !

Ça y est, les inscriptions sont ouvertes sur ParcourSup. La bataille est donc lancée pour tous les lycéens qui envisagent de faire des études supérieures l’année prochaine ! Si c’est votre cas, c’est donc le moment de commencer à vous préparer.

Le ministère de l’Éducation nationale a ouvert les inscriptions sur son site Parcoursup pour les étudiants souhaitant postuler et bénéficier d’une reconnaissance pour la filière de leur choix.

Cette plateforme propose plus de 21 000 formations reconnues par l’État, dont l’apprentissage, donnant ainsi aux candidats la possibilité de réaliser leurs projets.

Suite aux ratés des années précédentes, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau s’est engagée à apporter des améliorations sur le site afin de fournir des informations plus utiles et de réduire le stress des lycéens.

Parcoursup : qu’est ce que c’est ?

Parcoursup est une plateforme en ligne qui permet aux lycéens de postuler à des programmes d’enseignement supérieur en fonction de leurs résultats scolaires et de leurs objectifs personnels.

La plateforme fournit des informations détaillées sur les formations disponibles, notamment la durée, le coût et les conditions d’admission. Elle fournit également des informations sur les bourses d’études et autres possibilités d’aide financière.

Comment s’inscrire sur ParcourSup ?

Pour commencer le processus d’inscription sur Parcoursup, la première étape consiste à créer un compte. Ceci peut être fait en visitant le site web de Parcoursup et en cliquant sur “S’inscrire”.

L’étudiant devra alors entrer ses informations personnelles, telles que son nom, son adresse e-mail et un mot de passe pour son compte.

Après avoir réussi à créer un compte, l’étape suivante consiste à remplir le profil avec des informations pertinentes sur les résultats scolaires de l’étudiant et ses objectifs personnels. Cela inclut des détails tels que les notes obtenues au lycée et les cours de formation qu’il a pu suivre précédemment. Ils doivent également inclure une liste des cours préférés auxquels ils souhaitent postuler.

Une fois le profil complété, il est temps de commencer à rechercher les programmes disponibles qui correspondent aux besoins et aux intérêts de l’étudiant. La plateforme Parcoursup propose plus de 21 000 formations reconnues par l’État auxquelles les étudiants peuvent postuler, y compris des apprentissages et des possibilités d’études à l’étranger. Les étudiants peuvent utiliser la fonction de recherche du site web pour trouver les programmes qui leur conviennent le mieux en fonction de leurs critères de recherche.

Lorsqu’ils ont trouvé un programme auquel ils souhaitent postuler, ils doivent soumettre leur candidature en ligne via Parcoursup en remplissant tous les champs requis et en joignant tous les documents nécessaires tels que les diplômes ou les relevés de notes. Une fois leur candidature soumise, les candidats recevront une confirmation dans un délai de trois semaines leur indiquant s’ils ont été acceptés ou non dans la formation choisie.

S’ils sont acceptés, les étudiants devront alors payer tous les frais applicables associés au cours choisi avant de commencer en septembre 2023. En outre, certaines universités peuvent demander aux candidats de participer à un entretien avant d’être acceptés dans un programme.