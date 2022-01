Ce 4 Janvier la plateforme de transaction NFT Opensea a annoncé avoir levé 300 millions de dollars. Avec cette levée de fonds historique, Opensea devient la première Decacorn du marché NFT.

Retour sur la plateforme dont la valeur a augmenté de plus de 10 Milliards de dollars en 6 mois !

Opensea est une plateforme sur laquelle sont mises en vente des œuvres d’art NFT payables en Crypto-monnaie (Ethereum plus exactement).

Concrètement, Opensea est une sorte de mélange entre eBay et Instagram. Elle se compose d’un feed scrollable sur lequel on trouve des œuvres NFT que l’on peut acheter.

OpenSea survole de très loin le marché des NFT, jouant clairement à un autre niveau que ses principaux concurrents. Pour vous donner une idée, OpenSea recense 10 fois plus d’utilisateurs que son principal concurrent Solanart.

OpenSea connaît une croissance record. Il y a 6 mois de cela la plateforme était valorisée 1,5 milliards de dollars. Elle a désormais atteint une valeur totale de 13,5 milliards de dollars. Grâce à cette croissance exponentielle OpenSea devient la première Decacorn (entreprise d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars) du marché NFT.

Après avoir fini l’année 2021 en beauté avec plus de 2,5 milliards de transactions enregistrées au mois de Décembre elle est en bonne voie pour continuer en 2022.

Si OpenSea affiche une telle valorisation en ce début d’année 2022 c’est grâce à l’annonce de la levée de fonds de 300 millions réalisée le 4 Janvier. Cette levée de fonds soutenue par deux grands fonds d’investissement Coatue et Paradigm est donc l’occasion pour OpenSea d’affirmer son statut de leader en se développant encore plus.

Announcing Series C! We’re building the friendliest & most trusted NFT marketplace with the best selection across many chains. The funding helps us accelerate product development, improve trust & safety, and invest deeply in the web3 community & ecosystem. https://t.co/OmRPleMCOX