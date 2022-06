Nadal en route pour gagner Roland Garros 2022 ?

Diplômé en économie, je suis également passionné par l’univers de l’alimentation, la culture et le lifestyle. Ma curiosité et mes divers centres d’intérêt me permettent de vous livrer des articles sur des sujets aussi variés qu’intéressants. Mes passions dans la vie ? Voyager, cuisiner et décorer. Au quotidien je pratique énormément le yoga pour me détendre. J’ai donc rejoint l’équipe avec pour volonté première de partager avec vous tous mes petites astuces lifestyle et bien-être. Mais je n’en oublie pas pour autant mon attirance pour tous les sujets économiques sur lesquels j’effectue une veille quotidienne afin de vous tenir informé(e)s des dernières news éco.