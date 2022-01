Après avoir révolutionné le marché des robots cuiseurs multifonctions grâce à son Monsieur Cuisine Connect, Lidl lance un nouveau modèle. Plus performant, le Monsieur Cuisine Smart est également plus cher avec un prix affiché à 399 €.

Quelles sont les nouveautés du nouveau Monsieur Cuisine Smart ? Les améliorations apportées justifient-elles l’augmentation du prix ? Nous l’avons testé pour vous…

Monsieur Cuisine Smart : Un robot moins volumineux et plus pratique

L’ancien modèle de Monsieur Cuisine avait des proportions généreuses qui lui permettaient de cuisiner des volumes plus importants. Cependant ces dimensions le rendaient peu pratique lorsqu’il s’agissait de le ranger ou de le manipuler.

Silvercrest a donc coupé la poire en deux et conservé des dimensions appréciables tout en faisant l’effort de produire un robot plus compact. Malgré cette réduction Monsieur Cuisine Smart reste toujours plus grand que son rival Thermomix.

On apprécie également le retrait d’une des deux poignées de l’appareil. Cela le rend beaucoup plus facile à manier.

Une puissance revue à la hausse par Silvercrest

Avec ses 800 Watts de puissance Monsieur cuisine connect était réellement à la ramasse derrière les 1 200 Watts du thermomix. Lidl a donc travaillé sur ce point pour booster un peu son robot. Désormais Monsieur Cuisine Smart affiche une puissance de 1 000 Watts, ce qui permet de réaliser plus de choses, notamment en matière de pâte à pétrir.

Un écran tactile plus agréable avec Monsieur Cuisine Smart

Malgré des dimensions en baisse, Silvercrest a travaillé sur l’accessibilité de l’appareil. L’écran digital de moins de 7 pouces fait désormais 8 pouces. Ce qui est clairement plus agréable pour voir et saisir les informations.

Les nouvelles fonctionnalités du robot cuiseur de Lidl

Côté fonctionnalités on retrouve les modes de l’ancien modèle :

Cuisson par saisie

Mixage

Cuisson vapeur

Hachage

Éminçage

etc…

Mais on en découvre également de nouveaux :

Fermentation

Chauffage de l’eau

Cuisson sous vide

etc…

Monsieur Cuisine Smart est encore plus connecté

Les micros ont été retirés de l’appareil mais la connectivité a été améliorée. Il est désormais possible de demander à Monsieur Cuisine Smart de faire une liste de courses, de créer un planning de repas hebdomadaires, de tutos vidéos pour réaliser des recettes parfaites. Et bien évidemment, Monsieur Cuisine Smart s’entend parfaitement bien avec Alexa et Google Home.

Combien coûte Monsieur Cuisine Smart chez Lidl ?

Monsieur Cuisine Smart est affiché à 399 €. Il coûte donc plus cher que son prédécesseur mais reste toujours très accessible. De plus, malgré cette augmentation du tarif de vente il est toujours 3x moins cher que son rival de marque Vorwerk.

Quand est prévue la prochaine vente de Monsieur Cuisine Smart ?

Lidl avait commercialisé pour la première fois ce modèle en Décembre 2021. Face au succès rencontré par Monsieur Cuisine Smart, l’enseigne a décidé de réitérer l’opération en 2022. Pour le moment aucune date n’a cependant été communiquée.

En résumé, Monsieur Cuisine Smart est mieux que le modèle précédent et la hausse de prix est compensée par les améliorations apportées.