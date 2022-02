Micrograyling : La tendance maquillage de 2022

Le micrograyling est la toute nouvelle tendance en matière de maquillage. Vous allez voir que cette technique va révolutionner votre look !

En matière de maquillage, le travail des sourcils est une étape importante. Entre le traçage ou l’entretien de ces derniers, les idées ne manquent pas pour se faire une beauté. D’autant que les techniques pour sublimer votre regard sont sans cesse réinventées.

Si vous aimez le maquillage de sourcils, la méthode du micro grayling pourrait donc vous intéresser !

Qu’est-ce que le micrograyling?

Le micrograyling est une technique de maquillage qui permet de sublimer et donner du volume à ses sourcils tout en préservant un aspect naturel.

Comme son nom l’indique, ce look consiste à appliquer deux couleurs : une dans l’arcade et une autre à l’extrémité du sourcil. Cette double coloration met les yeux en valeur et les rend beaucoup plus attrayants.

Prenez un crayon et préparez-vous à travailler ! L’idée est très simple, mais nécessite plusieurs astuces avant d’atteindre le résultat final que vous recherchez. Nous vous suggérons de suivre 5 étapes clés :

– Étape 1 : Dessinez un sourcil d’une couleur similaire à celle de votre sourcil. Vous pouvez expérimenter avec différents tons jusqu’à ce que vous obteniez l’effet désiré.

– Étape 2 : Avec votre crayon à sourcils, dessinez une forme d’amande sur votre arcade sourcilière. Veillez à inclure la queue du sourcil dans ce dessin.

– Étape 3 : Utilisez maintenant un fard à paupières noir ou brun foncé pour souligner cette forme et donner du volume à votre sourcil.

– Étape 4 : Utilisez une poudre de couleur plus claire pour accentuer la partie inférieure de votre sourcil. Vous pouvez utiliser la même nuance que précédemment ou essayer quelque chose de plus vif pour plus d’impact.

– Étape 5 : Avec un pinceau angulaire, remplissez vos sourcils d’une couleur proche de la couleur réelle de vos cheveux. C’est préférable pour que personne ne sache que tu as coloré tes sourcils !

Puis-je utiliser mon crayon à sourcils normal ?

Oui ! Vous pouvez toujours utiliser un crayon ordinaire si vous voulez ajouter du volume, mais la technique du micrograyling vous permet de créer un look plus complet avec deux couleurs. Si vous cherchez quelque chose de différent cette année, nous vous recommandons d’essayer cette nouvelle astuce de maquillage !

Où peut-on se faire faire du micrograyling ?

Cette nouvelle tendance de maquillage devient de plus en plus populaire. Elle demeure cependant encore relativement nouvelle et peu de professionnels la proposent.

Nous vous recommandons vivement de trouver un professionnel expérimenté afin d’obtenir d’excellents résultats ! Demandez des recommandations à vos amis ou consultez les forums de beauté en ligne pour trouver les meilleurs artistes du micrograyling dans votre région.

Le micrograyling va-t-il endommager mes sourcils ?

Non ! Le micrograyling est une technique indolore qui vous offre des résultats durables. Une fois l’opération terminée, il n’y a pas besoin de retouches et le résultat dure toute la journée et la soirée !

Certains maquillages micrograyling sont même semi-permanents.

Le micrograyling : Une technique simple et efficace !

Si vous êtes à la recherche d’un maquillage très naturel qui donne à vos yeux un look époustouflant, alors le micrograyling est la méthode parfaite pour vous. En recréant deux couleurs de sourcils en une seule étape, cette nouvelle technique est incroyablement facile à réaliser chez soi !

Vous l’aurez compris, la technique du micrograyling va vous séduire par sa légèreté et son aspect naturel. Cette technique vous permet de modifier la forme de vos sourcils ou de les redessiner complètement !