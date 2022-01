Pour juger de la qualité de l’air, on mesure entre autres sa concentration en matières en suspension. Ces particules fines présentent de grands risques pour la santé. Ce mercredi, Toulouse a noté des concentrations élevées de particules en suspension dont les PM10.

Concentration des PM10 dans l’air

La Haute-Garonne ainsi que le Tarn-et-Garonne connaissent une pollution atmosphérique inquiétante ces derniers jours. L’air est essentiellement concentré en matières en suspension. Celles-ci sont souvent de source anthropique et sont la plupart du temps générées lors de la combustion des matières fossiles et lors des activités industrielles en général. L’absence de vent ne permet pas leur dispersion, ce qui explique leur accumulation.

Les conditions atmosphériques ce mercredi n’étaient donc pas favorables. Lorsqu’il y a une importante masse d’air accumulée et stable (mais sans vent), il en découle inévitablement une forte concentration des particules de plus ou moins grosse taille, à savoir les PM110.

Les PM10 et leurs effets sanitaires

Les matières en suspension retrouvées dans l’air sont souvent classées selon leurs tailles. On parle alors de PM2.5 (diamètre inférieur à 2.5 micromètres) et de PM10 (diamètre inférieur à 10 micromètres) par exemple. Elles sont générées lors des combustions incomplètes. La fumée des pots d’échappement présente souvent des concentrations élevées de matières en suspension.

La taille des particules conditionne leur capacité à traverser les voies aériennes et à s’accumuler dans les différents organes. Les PM10 ont une taille inférieure à 10 micromètres. Elles arrivent la plupart du temps à s’accumuler au niveau des voies aériennes alors que les PM 2.5 ont la capacité d’aller plus loin dans l’appareil respiratoire.

Les concentrations élevées de ces particules peuvent occasionner des maladies respiratoires et les aggraver chez ceux et celles qui en souffrent déjà. Ces derniers finissent donc par dépendre de médicaments, peuvent être hospitalisés et peuvent même en mourir (exposition chronique). Les asthmatiques et les cardiaques sont beaucoup plus exposés, de même que les enfants et les personnes du troisième âge. L’OMS évoque entre autres la diminution de l’espérance de vie des personnes exposées sur une longue période à ces particules.

D’après les recommandations, la concentration en PM10 ne devrait pas dépasser une moyenne de 40 microgrammes par mètre cube.

⚠️ L'alerte à la #pollution de l'air actuellement en cours à #Toulouse et en #HauteGaronne depuis mercredi 26 janvier se poursuivra demain vendredi 28 janvier 2022. pic.twitter.com/HXEJ7vAlRQ — Toulouse Alertes (@ToulouseAlertes) January 27, 2022

Mesures prises dans les départements

Cette situation de mauvaise qualité d’air nécessite la prise urgente de certaines mesures. C’est ce qui a poussé par exemple la préfecture de Tarn-et-Garonne à formellement interdire toute combustion à l’air libre. De plus, la vitesse limite des véhicules a subi un abaissement de 20 km/h et ce, sur les différents axes routiers du Tarn-et-Garonne. Toutes ces mesures ont été prises depuis mercredi.

Quant à l’autre département, la Haute-Garonne, les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur ce jeudi 27 Janvier. Tout comme dans le département voisin, la vitesse limite doit être réduite de 20 km/h, ce qui permettrait de réduire les émissions de ces particules dangereuses.

Si vous êtes une personne sensible ou souffrez d’autres affections, vous devez par exemple éviter autant que possible de vous déplacer sur les principaux axes routiers, en l’occurrence pendant les heures de pointe. Les activités physiques intensives devraient être aussi réduites. Enfin, n’hésitez pas à contacter votre médecin dès que vous commencez à vous sentir mal à l’aise.