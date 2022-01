Ce dimanche 16 Janvier, le Mali a perdu l’une des figures marquantes de son histoire politique. Le président Ibrahim Boubacar Kéita alias IBK a rendu l’âme. Retiré depuis la fin d’année 2020 dans sa maison à Bamako, il était très peu présent sur la scène politique ces derniers mois. Le décryptage ici.

Les conditions de la mort d’IBK

Depuis sa démission de la présidence, l’ancien Chef d’Etat malien a connu d’importants défis sanitaires. Tout a commencé avec un AVC qui a d’abord été traité dans un hôpital du Mali avant de nécessiter son départ pour les Émirats Arabes Unis. Après s’être retrouvé, le Président IBK est revenu au bercail avec la décision de s’écarter autant que possible de la vie politique de son pays. Il vivait dans sa maison à Bamako avec sa femme Aminata.

Il y a juste deux mois, IBK a dû rejoindre à nouveau les Emirats Arabes Unis pour les soins. Selon certaines sources, il serait en train de se débattre contre un cancer. Toutefois, IBK serait décédé d’une crise cardiaque ce dimanche 16 Janvier à 9 heures (GMT) et à l’âge de 76 ans.

La nouvelle de sa mort a été annoncée ce dimanche matin par les membres de sa famille et confirmée par quelques proches. Plusieurs personnalités à divers niveaux se sont rendues dans la maison mortuaire dans l’après-midi pour apporter leur soutien à la famille éplorée.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs autres illustres personnalités du continent ont exprimé leur tristesse. Au nombre de ceux-ci figurent Abdoulaye Diop, Chef de la diplomatie malienne et Macky Sall, Président du Sénégal. Ils ont tous salué la mémoire d’un grand homme.

Que retenir de la vie d’IBK ?

Ibrahim Boubacar Kéita est né en 1945 et a fait une bonne partie de ses études en France. C’est là qu’il rencontre Alpha Condé et Laurent Gbagbo qui furent tous par la suite élus Chefs d’Etats dans leurs différentes nations. Dès son retour sur le territoire malien, Ibrahim Boubacar Kéita s’est vraiment investi dans la vie politique nationale en étant d’abord directeur adjoint du candidat aux élections présidentielles, le Président Alpha Oumar Konaré. Il fut Ambassadeur, Ministre des affaires étrangères et Premier Ministre sous la présidence de celui-ci.

Candidat déchu à l’élection présidentielle de 2002, il réussit tout de même à obtenir la présidence de l’Assemblée malienne. Après un second échec en 2007, IBK est élu président du Mali en 2013 face à Soumaila Cissé. Il fut réélu en 2018 après que l’opposition ait contesté les résultats. Pour les 90 observateurs de l’Union Européenne, l’élection était transparente et sans fraude.

Dès Juin 2020, plusieurs manifestations publiques exigeaient la démission d’IBK. La tension montait au Mali avec des grèves perlées des enseignants, la recrudescence de conflits ethniques, la misère, etc. Les élections législatives s’étaient déroulées dans des conditions peu transparentes. IBK n’a pas cédé aux propositions de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui demandait la dissolution de l’Assemblée Nationale.

IBK est arrêté en Août 2020 par les putschistes ainsi que son Premier Ministre. C’est dans ces conditions qu’il a annoncé sa démission de « toutes » ses fonctions.