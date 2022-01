Le Mali traverse des moments compliqués pour son économie et sa vie diplomatique. Depuis l’annonce des sanctions lui sont imposées par la Cedeao dont il est membre, le pays dirigé par Assimi Goita ne pense pas croiser les bras. Voici les dernières actions menées.

De lourdes sanctions contre le Mali

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a tenu à Accra le 09 Janvier 2022 son quatrième sommet extraordinaire. Celui-ci a essentiellement porté sur le Mali qui a décidé de ne pas organiser les élections de sitôt. Il veut prolonger la durée du gouvernement de la transition jusqu’à cinq ans. Tous les pays membres de la Cedeao, sauf la Guinée, ont décidé entre autres de

fermer leurs frontières au Mali,

geler les comptes du Mali,

suspendre les échanges commerciaux.

Dans cette affaire, le Mali se retrouverait donc « isolé » de ses pays frères. Les décisions de la Cedeao ont d’ailleurs été soutenues par la France. Le Mali se retrouve ainsi dans une situation assez délicate.

Le Mali vers ses voisins

Le gouvernement de transition au Mali envisage de tout faire pour contourner les mesures radicales de la cedeao vis-à-vis du pays. La junte malienne a entamé des démarches non seulement auprès des institutions bancaires, mais aussi auprès d’autres pays qui semblent vouloir la soutenir.

Les banques maliennes sous pression

Ainsi, le gouvernement fait pression aux banques sur son territoire afin qu’elles ne se plient pas aux commandements de la Cedeao. L’Etat leur demande notamment de ne pas geler les comptes publics et de faire le nécessaire pour continuer de payer les salaires des fonctionnaires tout en apportant leur soutien habituel.

La Guinée, la Mauritanie et l’Algérie sollicités

D’un autre côté, le Mali frappe aux portes de ses voisins, notamment la Guinée, la Mauritanie et l’Algérie afin que ceux-ci ne lui ferment pas leurs frontières. Les visites ont réellement commencé ce lundi avec la Guinée. C’était toute une délégation ministérielle qui s’est rendue au pays de Mamadi Doumbouya. Celle-ci était constituée essentiellement du ministre des affaires étrangères, du transport, de l’Économie, de l’administration territoriale et du Commerce. Cette démarche menée par les autorités maliennes serait profitable pour le pays, non seulement sur le plan diplomatique mais aussi sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, cela vise à s’assurer de la libre circulation des denrées de première nécessité.

La Guinée s’est depuis toujours lavée les mains dans cette affaire de sanctions de la Cedeao. Elle estime que ses frontières ne sauraient être fermées au Mali. Ceci vient montrer aux Maliens qu’ils peuvent toujours compter sur des pays voisins et que tous ne leur sont pas hostiles.

Après la Guinée, la délégation a visité la Mauritanie. Il faut noter que la Mauritanie n’est pas un pays membre de la Cedeao. C’est peut-être une grande opportunité qui lui est offerte pour devenir un partenaire économique de taille pour le Mali.

Est-ce la meilleure solution ?

Il convient bien de se demander si le Mali a pris la bonne décision en se tournant vers ces pays. Ces actions ne seraient pas à risque pour le pays déjà sans grande force sous le poids des sanctions à lui imposées ? N’y-a-t-il pas des voies plus nobles pour la résolution du conflit ? Voici autant de questions que l’on se pose aujourd’hui.