Lutter contre l’addiction des enfants aux écrans

L’exposition des enfants aux écrans n’est pas sans risques. La crise sanitaire et le confinement qu’elle a occasionné ont conduit les enfants à passer plus de temps devant la télévision, la tablette et autres écrans. Que faut-il faire pour aider les parents ? Le gouvernement propose quelques solutions.

Les parents face à l’excès de consommation d’écrans de leurs enfants

Une étude dont les résultats sont sortis début Février montre l’impact du covid-19 sur l’utilisation des écrans par les enfants. D’après les données publiées, c’est plus de la moitié des enfants, soit un pourcentage de 53 %, qui ont augmenté le temps qu’ils passent devant les écrans. Tous les types d’écrans sont considérés dans cette investigation, à savoir le Smartphone, la tablette, la télévision et l’ordinateur. Le poste téléviseur demeure parmi eux tous le plus utilisé. Cependant, depuis 2019, il faut noter que beaucoup plus d’enfants utilisent leurs tablettes et leurs Smartphones. L’étude a aussi révélé que le temps passé devant les jeux vidéo a légèrement diminué dans la période de crise sanitaire.

Les investigateurs rapportent aussi que les parents n’arrivent pas toujours à contrôler et maîtriser la consommation d’écrans par leurs enfants. Certains ne seraient même pas conscients de l’augmentation du temps passé par leurs enfants devant les différents appareils. Par exemple, si certains parents estiment que 9 % des enfants de moins de 10 ans utilisent davantage les réseaux sociaux, les résultats basés sur les réponses des enfants révèlent que le pourcentage est beaucoup plus élevé et pourrait aller jusqu’à 28 % voire plus.

Une approche de solution pour aider les parents

Limiter l’addiction des enfants aux différents écrans est donc une inquiétude de l’Unaf (Union Nationale des Associations Familiales) et principalement du Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance, Adrien Taquet. Il a tenu une rencontre en ce mois de Février avec les parents pour attirer leur attention sur les dangers encourus par les enfants qui multiplient leur temps devant les écrans. Des astuces et des solutions pratiques sont proposées.

#JeProtègeMonEnfant | En naviguant sur 🌐, les mineurs peuvent être exposés à la pornographie. Elle peut avoir des conséquences importantes :

▪️ Choc

▪️ Construction biaisée de la sexualité

▪️ Obstacle à l'égalité femmes/hommes

▪️ Risque d'addiction

ℹ️ https://t.co/qWqcG6pCC7 pic.twitter.com/eTjVPfbEx9 — Ministère des Solidarités et de la Santé 🇫🇷🇪🇺 (@Sante_Gouv) December 4, 2021

Le confinement n’a pas vraiment été une aide pour les parents en ce sens qu’il leur est aujourd’hui difficile de réglementer à nouveau l’utilisation des écrans par leurs enfants. Il faut noter qu’entre autres risques, on peut citer la pédocriminalité.

Pour accompagner les parents dans cette lutte, l’Assemblée Nationale a adopté en fin Janvier une loi exigeant une rubrique de contrôle parental sur les portables. Une autre solution envisagée est de limiter l’utilisation de certains de ces sites et appareils à une tranche d’âge. Les utilisateurs devraient donc scanner leurs pièces d’identité. Cette option serait certainement beaucoup plus difficile à mettre en place car il faudra y associer plusieurs autres pays puisqu’internet est transfrontalier. Au-delà du contrôle parental, les participants à la rencontre ont proposé de renforcer l’échange entre parents et enfants.

Le gouvernement a aussi amélioré son site « jeprotegemonenfant » et varié ses options. Les parents y trouvent des conseils pratiques et des ressources pour les aider à mieux limiter l’addiction de leurs enfants aux écrans. Le site est aussi ouvert aux enfants et adolescents et les conseils donnés par problématique de recherche varient en fonction de l’utilisateur.