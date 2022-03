By

Internet joue un rôle très important dans le monde aujourd’hui. Dans un contexte de crise géopolitique, les activités des plateformes doivent être davantage encadrées. C’est pour cela que 27 Ministres du Numérique en Europe ont rencontré les principaux leaders du web ce Mardi 08 Mars. Voici ce qu’on peut retenir de cette réunion.

La déclaration commune sur la lutte contre la désinformation

Les responsables des principales plateformes du web (à savoir Google, Facebook et Twitter) ont tenu une réunion avec 27 Ministres du Numérique de l’Europe, y compris la Norvège et la Suisse. L’idée était de prendre des mesures pour lutter contre la désinformation sur le web, surtout en ces temps de crise pour le continent. Cette rencontre s’est déroulée le 08 Mars passé et a abouti à la signature d’une déclaration commune. Celle-ci invite les acteurs des réseaux sociaux à renforcer leurs dispositifs de lutte contre la désinformation.

Soutien cyber à l'Ukraine, lutte contre la désinformation : les ministres européens des Télécoms se mobilisent https://t.co/hIpsJnnLgh — Sweet Marmelade (@MarmeladeSweet) March 10, 2022

A sa prise de parole, Cédric O., Ministre du Numérique en France a mieux expliqué les clauses de cette déclaration. Pour lui, toutes les plateformes doivent s’impliquer dans cette lutte. Les regards ne sont donc pas uniquement tournés vers les leaders du web. Ceci sous-entend le recours aux sources fiables pour relayer n’importe quelle information. De plus, une certaine promptitude doit se remarquer dans le partage des informations. Le Ministre a vite fait d’attirer l’attention de tous sur la particularité de la période que nous traversons actuellement dans le monde. Le rôle des plateformes numériques est incontournable pour une bonne gestion de la crise.

Toujours dans cette lutte, les gouvernements peuvent demander à certaines plateformes de prendre des mesures spécifiques lorsqu’un faux compte est par exemple détecté. Les Ministres du Numérique invitent les réseaux sociaux à se tenir prêts et à réagir rapidement dans de pareilles circonstances. Ils exigent par ailleurs la multiplication des modérateurs au sein de l’UE. Les modérateurs doivent couvrir les différentes langues du continent.

TikTok lutte contre la désinformation

Tik Tok est une plateforme souvent taxée de proliférer de fausses informations. Ses responsables ont annoncé plusieurs mesures pour s’assurer à l’avenir de la fiabilité des informations qui y défilent. D’abord, le réseau social vient d’emboiter les pas à Twitter, Youtube et à Facebook en instaurant un label sur toutes les vidéos qui sont postées par des médias sous la tutelle d’un État spécifique. C’est une mesure qui devrait améliorer la lutte contre la désinformation sur la plateforme. Cela permet de recadrer chaque vidéo sur le site en mettant en avant sa source.

La plateforme dit avoir renforcé son système de détection des informations erronées ou truquées. Les livestreams diffusés sur la plateforme dans le but de tromper l’internaute pourraient plus facilement être identifiés et éventuellement supprimés.

Les médias affectés par la guerre en Ukraine

De précédentes mesures prises en Europe auraient consisté à la suppression des médias comme RT et Sputnik, des médias russes. De son côté, la Russie aurait restreint les activités des réseaux comme Twitter et Facebook (qui serait, lui, bloqué). D’autres leaders de la technologie dont Apple, Intel et Microsoft ont déjà suspendu leur intervention en Russie.

Cette fois-ci, c’est Tik Tok qui se place dans les rangs. Pour garantir sa sécurité, les responsables de ce réseau social préfèrent suspendre la diffusion en live. Pendant ce temps, ils seraient en train d’analyser la situation pour identifier le moment idéal pour relancer à nouveau la totalité des services du réseau en Russie.