Lutsiol : des panneaux solaires ultra légers créés par CréaWatt’Fabrick

Un nouveau type de panneau est sur le point d’arriver sur le marché, grâce à la start-up CréaWatt’Fabrick et son fondateur Jean-Noël Gaine

Ce dernier développe aujourd’hui les panneaux les plus légers du marché mondial avec un système de fixation unique au monde. Le panneau solaire appelé Lutsiol pèse moins de 3 kilos par mètre carré ! Une révolution au vu du poids des panneaux solaires classiques : entre 15 et 18 kg/m².

L’innovation selon Luxsiol : le système de fixation du panneau

En effet, afin de réduire son poids et d’augmenter son efficacité, Lutsiol utilise un support révolutionnaire à bras unique qui se fixe facilement sur tout type de surface à l’aide de deux vis.

Le point fort de ce produit innovant est qu’il ne nécessite aucune maintenance ou intervention spécialisée une fois installé : plus besoin de coûts de main d’œuvre élevés.

Des panneaux solaires “simplifiés” et allégés

Les panneaux solaires sont la future source d’énergie pour les foyers et les entreprises du monde entier, en raison de leur incroyable propreté et de leur haut rendement (et de leur moindre coût au fil du temps).

La renaissance de l'industrie PV 🇪🇺🇫🇷 passe par l'innovation, ici des panneaux PV très légers < à 3 kg/m². Bravo à Phoenix Group qui va développer son usine CréaWatt Fabrick dans la Sarthe, avec 100 à 150 emplois créés d'ici 2024 👍. Cc @ENERPLAN https://t.co/kymExt5b27 — Richard Loyen (@Richard_Loyen) April 14, 2022

Cependant, malgré leurs nombreux avantages, les panneaux solaires sont souvent accompagnés de nombreux bagages – littéralement !

En effet, la plupart des panneaux solaires sont assez lourds, ce qui les rend difficiles à déplacer et à installer, surtout dans les endroits qui ne sont pas raccordés au réseau électrique.

Mais grâce à CréaWatt’Fabrick et à son fondateur Jean-Noël Gaine, tout cela est sur le point de changer ! Ce dernier a développé un nouveau type de panneau solaire ultra léger qui pèse moins de 3 kilos/m²

En plus d’être plus légers, les panneaux Luxsiol s’installent facilement grâce à un système de support à un bras. Ils sont donc parfaits pour les applications hors réseau où le poids est primordial – pensez aux bateaux, aux véhicules de loisirs et même aux tentes de camping !

L’innovation de CréaWatt’Fabrick a le potentiel de bouleverser complètement les panneaux solaires traditionnels en permettant aux utilisateurs du monde entier de générer leur propre énergie propre, sans être alourdis par les panneaux eux-mêmes !

L’innovation créé des emplois !

CréaWatt’Fabrick est une jeune et ambitieuse start-up qui s’impose rapidement dans le secteur des énergies renouvelables.

L’entreprise entend employer entre 100 et 150 personnes sur son nouveau site de Vaas, dans le Pays de Loire. Cette augmentation de personnel dans les mois à venir est en réponse à la montée en puissance de la production pour répondre à la demande croissante.

Au-delà de ses produits innovants, CréaWatt’Fabrick s’engage donc dans la voie du développement durable et de la création d’emplois.

Un bel avenir pour l’énergie solaire !

Avec le lancement de sa nouvelle gamme de panneaux solaires ultra-légers, CréaWatt’Fabrick s’apprête à prendre d’assaut le monde des énergies renouvelables !

Ces panneaux ont le potentiel de révolutionner la façon dont nous produisons et utilisons l’énergie propre, la rendant plus accessible que jamais.

Nous ne pouvons qu’espérer que cette jeune entreprise continuera à se développer et à innover afin de rendre l’énergie solaire encore plus efficace et moins chère dans les années à venir !