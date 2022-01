LuckyBlock propose un nouveau système de loterie crypto exclusivement basé sur la blockchain. Le but ? Sortir du concept daté et surtout très limité de la loterie traditionnelle.

Vous avez envie de participer à une loterie mondiale ? Vous voulez gagner au loto même sans jouer ? C’est possible avec LuckyBlock.

Regardons de plus près de quoi il en retourne…

Les équipes de LuckyBlock dénoncent tout haut ce que bon nombre de joueurs pensent tout bas. Le mécanisme de la loterie traditionnelle est dépassé :

Lucky block prend donc le contrepied du mécanisme de loterie classique.

Conscient que de plus en plus d’offres en ligne relatives à la loterie et au pari émergent, LuckyBlock propose :

Le but de LuckyBlock est de mettre un terme à un système obsolète.

Il y a désormais une méfiance à l’égard des opérateurs de loterie classique. Et on comprend aisément ce sentiment après que la compagnie de loterie anglaise Camelot s’est faite épinglée pour une redistribution douteuse de ses fonds.

Cette dernière avait en effet promis une redistribution de l’ordre de 10% de ses bénéfices à des associations caritatives. Mais la réalité était tout autre puisqu’après enquête ce sont seulement 2% qui ont été reversés.

LuckyBlock règle donc complètement ce problème puisque son système se base sur la blockchain. Tout est donc totalement transparent puisque la blockchain garde des traces de tout ce qu’il se passe.

LuckyBlock s’inscrit donc dans une optique de transparence totale vis-à-vis de ses utilisateurs.

L’opérateur s’engage à reverser 10% des bénéfices à des associations caritatives. Et vu que c’est sur la blockchain tout le monde pourra vérifier.

La loterie crypto de LuckyBlock propose un système de gain beaucoup plus équilibré. En effet, la valeur du jackpot est en adéquation avec le nombre de participants. Il y a donc plus de chances de gagner et de gagner gros, en théorie.

‼️ANOTHER EXCITING #GIVEAWAY GUYS‼️



🚨This is for LB #HOLDERS ONLY! 🤯WE WILL BE GIVING AWAY 1K IN LBLOCK #TOKEN EVERYDAY 👉To participate: - Like, RT & Follow us - Invite 5 friends to our TG: https://t.co/4MigxHlmDP 👉WE WILL ASK YOU FOR PROOF AS THIS IS FOR HOLDERS ONLY pic.twitter.com/kqqzirMycg