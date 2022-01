Il y a quelques jours OpenSea devenait la première decacorn du marché des NFT. L’hégémonie de la plateforme semblait alors totale. Mais ce 10 Janvier, un nouvel acteur est arrivé. Et il semble bien vouloir mettre à mal la domination de son concurrent par tous les moyens, même les plus déloyaux…

Zoom sur LooksRare, la plateforme NFT qui veut détrôner Opensea…

Opensea : Le leader absolu du marché des NFT

Les NFT ont connu un engouement croissant de la part des crypto-traders en 2021. Et une plateforme en a bien profité, OpenSea.

Opensea est incontestablement le grand vainqueur de l’année passée sur le marché des NFT. La plateforme a même commencé 2022 de la meilleure des manières en annonçant avoir réussi une levée de fonds de plus de 300 millions de dollars, devenant ainsi la première décacorn NFT.

Avec déjà plus de 2 milliards de dollars de transactions enregistrées depuis le 1er Janvier, Opensea semble donc parti pour renouveler l’opération en 2022.

Mais de nombreuses critiques commencent à éclater concernant la domination outrancière d’OpenSea. Certains rêvent en effet d’un modèle moins centralisé.

Le modèle OpenSea remis en cause

OpenSea est à ce jour le leader incontesté du trading NFT. Eh oui, la plateforme totalise à elle seule quasiment 90% du volume total des transactions NFT enregistrées sur le web.

Malgré cette domination, elle n’en demeure pas moins l’objet de critiques relatives à son modèle économique.

Outre un modèle ultra centralisé et un monopole absolu, certains utilisateurs critiquent surtout le mode de fonctionnement de la plateforme. Les 2,5% de commission prélevés pour chaque transaction effectuée n’est en effet pas du goût de tous…

C’est là que LooksRare intervient !

LooksRare, c’est quoi ?

LooksRare est une plateforme d’échange NFT dont le lancement a eu lieu le 10 Janvier 2022. Ce nouveau venu cherche donc à se faire un nom afin d’être capable de rivaliser avec le géant OpenSea.

Le but est clair : rebattre les cartes et mettre fin à la position dominante d’OpenSea. Pour ce combat “David vs. Goliath 2.0”, LooksRare n’a pas hésité à développer une stratégie ultra agressive et à mettre des coups sous la ceinture.

#LooksRare NFT Marketplace Now Live!



🪂 $LOOKS airdrop claim open

⏰ Staking starts at block 13977012

💰 Trading reward calculations start tomorrow



LFG! 💎👀https://t.co/Y1jt9Kmqt6 — LooksRare 👀💎 – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) January 10, 2022

La Stratégie de LooksRare

Une opération séduction de grande ampleur

Pour séduire les utilisateurs, LooksRare a déployé les grands moyens. La plateforme à offert ses propres tokens (LOOKS) aux personnes ayant dépensé au moins 3 Ethereum chez OpenSea entre les mois de juin et décembre. Oui, oui, c’est bien de la séduction agressive qui vise clairement à piquer sa clientèle à OpenSea !

Un modèle moins centralisé

Conscient des problèmes que pose le modèle OpenSea à certains utilisateurs, LooksRare propose un modèle bien différent avec :

Des frais de commission fixés à 2% seulement (alors qu’OpenSea prélève lui 2,5%)

Une redistribution des profits générés par les commissions aux holders qui stakent des LOOKS sur la plateforme (alors que la redistribution des profits d’OpenSea est beaucoup plus floue)

La stratégie marketing et le modèle économique proposés semblent fonctionner puisque Opensea est tombé de son trône dès le 12 Janvier. Soit seulement 2 petits jours après le lancement de LooksRare.

LooksRare : Des chiffres hallucinants !

Effet de mode et stratégie finement pensée obligent, la plateforme affiche déjà des scores hallucinants.

Depuis son lancement le 10 Janvier, LooksRare a enregistré plus de 400 millions de dollars de transactions venant ainsi clairement mettre à mal Opensea.

Alors que dès le 11 Janvier LooksRare enregistrait 110 millions de dollars en transactions, OpenSea affichait en parallèle son score le plus bas depuis le début de l’année avec seulement 170 m$ de transactions.

Le 12 Janvier, LooksRare assenait le coup fatal à son concurrent en lui passant devant avec 500 millions de dollars d’échanges alors qu’OpenSea devait se contenter de 84 millions seulement.

Mais attention ce succès éclair fait de coups bas semble bien être à prendre avec des pincettes…

LooksRare : Un succès (trop) rapide qui pose question

Dans le milieu de la crypto et des NFT les traders sont habitués aux succès éclairs. Et ils savent également qu’il ne faut généralement pas longtemps pour que le soufflé retombe.

Et il semblerait bien que la méfiance doive être de mise concernant LooksRare. En effet, quelques experts attirent l’attention sur des chiffres qui pourraient bien être en trompe-l’oeil.

Il semblerait en effet que certains holders de NFT fassent de faux achats grâce aux récompenses et en obtiennent de nouvelles. Ce qui gonfle artificiellement un volume de vente en réalité très (très) loin des 500 millions annoncés. Si l’on y regarde de plus près on se rend même compte que la plupart des transactions réalisées s’effectuent entre mêmes portefeuilles.

En résumé, la méfiance semble devoir être de mise à l’égard de LooksRare…