Livret A, Prime Rénov’, chômage : Qu’est ce qui change aujourd’hui ?

À partir d’aujourd’hui, mercredi 1er février 2023, un certain nombre de changements importants ont lieu en France.

Du pouvoir d’achat aux questions de travail et de santé, ces changements affecteront la vie de nombreuses personnes à travers le pays. Explorons donc ces principaux changements qui sont entrés en vigueur à partir d’aujourd’hui et qui pourraient bien avoir un impact sur votre budget !

Le bouclier tarifaire sur l’électricité est prolongé

Le gouvernement français a prolongé son bouclier tarifaire pour l’électricité, limitant à 15 % toute augmentation des prix de l’électricité et du gaz pour les ménages, les petites entreprises et les petites communes.

Cette mesure devrait permettre d’éviter que les factures d’énergie ne deviennent incontrôlables en raison de l’augmentation du coût de l’énergie.

Le taux du Livret A passe à 3%

Le taux du livret A est passé de 2% à 3%. Cela signifie que tout dépôt sur votre Livret A sera davantage rémunéré, ce qui se traduira par un meilleur rendement de votre épargne au fil du temps. Cette modification devrait bénéficier à tous ceux qui utilisent le Livret A comme épargne ou placement à long terme.

Le dispositif MaPrimeRénov’ évolue

Le plafond des travaux éligibles au dispositif MaPrimeRénov’ copropriété passe de 15 000 à 25 000 euros et les primes individuelles versées aux ménages à revenus très modestes et modestes seront doublées pour atteindre respectivement 3 000 et 1 500 euros.

Parallèlement, le plafond des travaux dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité a été porté de 30 000 euros à 35 000 euros. Des forfaits de rénovation globale ont également été ajoutés pour les immeubles locatifs dans certaines communes.

Les allocations chômage évoluent

La réforme de l’assurance chômage, qui s’applique à partir du 1er février 2023, verra le niveau d’indemnisation des chômeurs évoluer en fonction de la situation du marché du travail. Afin d’inciter les demandeurs d’emploi à trouver un emploi lorsque les perspectives sont bonnes et de les protéger lorsqu’elles sont rares, ce nouveau système réduit la durée d’indemnisation de 25 % tout en offrant une couverture adéquate.

Ces changements entrent en vigueur aujourd’hui, il est donc important de savoir comment ils peuvent vous affecter, vous et votre budget !