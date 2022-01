L’écosystème des jetons non fongibles a déjà connu son année la plus fructueuse depuis la production du premier NFT en 2014.

Cette année, des transactions d’une valeur de plus de 23 milliards de dollars ont été effectuées en utilisant des NFT, ce qui est une bonne occasion de jeter un coup d’œil sur les principales crypto-monnaies de 2021.

Si les 100 premières collections de NFT ont généré un volume d’échanges de 16,7 milliards de dollars, plusieurs ventes uniques ont permis de faire connaître le potentiel de génération de revenus des NFT en tant que moyen de transfert de valeur dans le secteur des objets de collection numériques.

Dans la culture populaire, des noms comme Beeple, Pak, xCopy, CryptoPunks, Axie Infinity, Decentraland, NBA Top Shot et d’autres noms liés à la NFT ont été associés à cette technologie.

Et si 2021 a été l’année de l’avènement des NFT, 2022 devrait voir de nombreux écosystèmes émerger et éclore. De nombreuses communautés sont en train de se former derrière les projets NFT et Metaverses, qui promettent une entrée de plein pied dans le web 3.0.

En 2022, voici les principaux projets à suivre

Il est difficile de choisir les projets qui seront les plus rentables en termes de valeur de crypto-monnaie, ce n’est donc pas notre objectif. Cependant, en ce qui concerne la technologie et les avantages qu’ils offrent à leurs utilisateurs, vous pouvez être certain que ces initiatives ont des bases solides. Voici les 5 meilleurs projets NFT à surveiller en 2022 !

1- The Sandbox

The Sandbox, une plateforme de jeu en réalité virtuelle, a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des projets les plus importants du secteur des crypto-monnaies. Il n’est pas surprenant que l’appréciation du prix des pièces du projet ait été de plus de 15 000 % en un an.

The Sandbox est un projet de jeu massif dans l’industrie de la blockchain, permettant aux joueurs de construire et de personnaliser leurs propres jeux grâce à l’utilisation de bitcoins et de NFT pour représenter tous les actifs, y compris les terrains.

The Sandbox se distingue des autres jeux par son ambition, car il est plus qu’un jeu en soi : Un véritable métaverse.

2- WAX Network

Le Worldwide Asset eXchange (WAX) est l’un des plus grands systèmes blockchain au monde. L’accent qu’il met sur les NFT, les jeux vidéo et les objets de collection le distingue de la concurrence. Avec plus de 400 000 visiteurs uniques et 15 millions de transactions par jour, le réseau s’est imposé comme une option incontournable pour les entreprises désireuses de se lancer dans le marché de la blockchain.

Au cours de l’année écoulée, des entreprises comme Sony Pictures, AMC, OKEx, Mattel, Atari, Weezer et Hasbro ont choisi WAX pour lancer leurs initiatives NFT. Ces collaborations ont permis au réseau de prospérer au cours de l’année précédente tout en l’établissant comme un acteur majeur au niveau institutionnel en légitimant les NFT.

Les NFT sont de plus en plus sensibles à l’environnement, ce qui augmente les enjeux pour les réseaux écologiques comme WAX, qui est certifié neutre en carbone, utilise moins d’énergie et s’efforce de planter des arbres dans le cadre de ses efforts de reforestation.

3- Altura NFT

Altura est un autre projet qui tente de tirer parti de l’essor des NFT, des jeux et du métavers. Altura vise à perturber la façon dont les développeurs de jeux pensent aux actifs dans le jeu et à la notion même de NFT. En développant la prochaine génération de NFT, ou NFT intelligents, l’initiative vise à atteindre cet objectif en permettant une plus grande facilité de développement, de reproduction et de gestion tout en incorporant des caractéristiques qui répondent à des stimuli externes.

Un autre aspect qui distingue Altura des autres projets NFT est le fait qu’il s’agit d’un logiciel libre. Cela signifie que toute tierce partie peut collaborer en révisant et en contribuant au code, ce qui permet de déployer plus efficacement les nouvelles fonctionnalités et les correctifs.

Avec des API simples, une prise en charge des fonctionnalités multiplateformes, une place de marché propriétaire et des éléments révolutionnaires, Altura a tout ce qu’il faut pour percer sur le marché des NFT en 2022.

4- Enjin

Enjin, l’une des principales sociétés de NFT, est en activité depuis 2008 mais n’est passée que récemment à la blockchain. Le système permet aux développeurs de créer et de gérer des NFT sur le réseau Ethereum en utilisant la plateforme d’Enjin. Depuis, la plateforme a ajouté l’art, les souvenirs, la musique et d’autres catégories à son portefeuille de catégories prises en charge.

Enjin n’a pas encore développé de capacités NFT intelligentes, mais il travaille sur une idée similaire à celle d’Altura. Le projet, d’autre part, est bien connu dans les secteurs du NFT et des jeux, ce qui le rend difficile à ignorer. Le projet d’Enjin de devenir multiplateforme à l’avenir avec l’introduction d’Efinity ouvre la voie à de nouvelles possibilités.

5- Fiborite

Le dernier NFT de notre liste est Fiborite, qui sera lancé sur le réseau Cardano en janvier 2022 en tant que nouvelle place de marché NFT. La flambée du prix du Cardano cette année a été l’une des plus remarquables de l’industrie de la blockchain, et avec la fonctionnalité de contrat intelligent prévue, le réseau vise à concurrencer les principaux acteurs du marché NFT.

Cette initiative n’a pas encore été lancée, mais Emurgo, l’aile commerciale de la blockchain Cardano, dispose de tout le soutien dont elle aura besoin. Le réseau est désormais ouvert aux artistes qui souhaitent créer leurs produits pour les vendre et participer à des transactions à faible coût, ainsi qu’à une expérience simplifiée et à l’efficacité du réseau Cardano.

Fiborite sera la première plateforme NFT « officielle » sur le réseau Cardano, permettant aux utilisateurs d’interagir avec les NFT d’une manière plus significative qu’auparavant. En effet, la plateforme accordera une attention particulière aux artistes qui ont donné naissance à chaque œuvre d’art, ainsi qu’à leurs expériences et réalisations.

A vos wallets pour 2022

Si 2021 vous a permis de découvrir ou de vous familiariser avec l’univers cryptomonnaies et NFT, 2022 sera certainement une année pleine de rebondissements pour vous.

Au vu des promesses de ces 5 tops projets NFT, il y a de fortes chances pour que les prix s’envolent au cours de 2022. Bien évidemment, des dizaines de projets certainement tout aussi valables sont déjà en train de voir le jour.

Il ne reste plus qu’à rester à l’affût et à adhérer à ces communautés, afin de découvrir quelle plateforme ou quel NFT deviendra la coqueluche de l’année. Préparez vos wallets et lancez-vous !