Comme chaque mercredi, les nouveautés se bousculent et cette fois encore, il y en aura pour tous les goûts !

Nightmare Alley

Le nouveau film de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper et Cate Blanchett.





Tendre et Saignant

Le tout nouveau film de Christopher Thompson avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret ou encore Alison Wheeler. Une comédie romantique française qui fait du bien au moral au lendemain du jour le plus déprimant de l’année.

The chef

The chef est le dernier film du réalisateur Philip Barantini avec Stephen Graham, Jason Flemyng et Vinette Robinson. C’est dans un restaurant étoilé qu’il va se passer des drames à la veille de Noël…

Memory Box

Ce film entre drame et comédie va nous transporter dans la découverte de correspondances multiples, entre secrets et fantasmes, Khalil Joreige et Joana Hadjithomas nous emmènent en voyage.

L’amour c’est mieux que la vie

Le 50ème film de Claude Lelouch va nous faire voyager dans ce que peut être le dernier amour et toutes ses surprises. Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon sont les deux protagonistes qui interprètent ces rôles merveilleusement bien.

Hors du monde

Ce film de Marc Fouchard raconte l’histoire de deux êtres qui se séduisent. Un jeune homme seul vivant dans sa voiture et une danseuse sourde, on pourrait croire à l’histoire d’amour romantique, elle va plus être dramatique avec Kévin Mischel et Aurélie Poirier.

Les leçons Persanes

Ce drame de guerre raconte l’histoire d’un homme qui va mentir pour sauver sa vie. Une fois le mensonge dit, il faut aller jusqu’au bout du mensonge pour que celui-ci soit crédible. Un film de Vadim Perelman avec Nahuel Perez Biscayart et Lars Eidinger.

Lynx

Ce documentaire réalisé par Laurent Geslin suit un lynx durant toute la période hivernale.

La place d’une autre

Usurpé l’identité d’une morte pour se voir offrir un meilleur avenir, telle est la décision qu’a prise Nélie. Un film réalisé par Aurélia Georges avec Lyna Khoudri et Sabine Azéma.

L’élu

Un film de Jeremy Kagan avec Maximilian Schelle et Rod Steiger. D’ami à ennemi, il n’y a qu’un pas, et ce pas est franchi par leur des deux exs amis.

Michael Cimino, un mirage américain

Ce film de Jean-Baptiste Thoret avec John Savage et Tommy Fitzgerald est un road movie documentaire sur la réalité des paysages américains.

Les lobos

Une femme et ses deux enfants quittent le Méxique pour un avenir meilleur. Un film de Samuel Kishi Leopo avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Najar Marquez et Leonardo Najar Marquez.

Le mari de la femme à barbe

Une femme à barbe devient la star de tous les spéctacles forrains dans une comédie dramatique de Marco Ferreri avec Ugo Tognazzi et Annie Girardot.

Euridice, là-bas…

Une artiste de music-hall découvre que des lettres lui sont adressées à l’autre bout du monde. Elle part lire et découvrir ce que cachent ces messages. Un film réalisé par Susana Lastreto avec François Frappier, Marieva Jaime Cortez et Susana Lastreto.

Ladakh – Songs of the water spirits

Ce documentaire sur le nord de l’Inde nous fait prendre conscience des paysages, des cultures mais aussi du réchauffement climatique qui cause de véritable catastrophe dans cette partie du monde. Un documentaire signé Nicolo Bongiorno.





Retrouvez tous les articles de la catégorie média.