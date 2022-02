Les avantages de la biophilie en décoration

La décoration intérieure veut de plus en plus intégrer les plantes et autres éléments naturels. Le choix des matériaux, des couleurs, des dimensions des ouvertures, et autres ne se fait plus au hasard. Voici pourquoi vous devez vous ranger dans le rang des adeptes de la tendance biophilie.

La biophilie en termes simples

Les tendances de construction et de décoration des maisons mettent aujourd’hui plus que jamais en avant les matières naturelles pour y améliorer le confort de l’être humain. Une promenade en pleine forêt et un séjour au bord de la mer sont autant d’occasions pour l’homme de s’épanouir et de s’aérer les idées. Les professionnels de la décoration vous proposent d’amener le cadre extérieur chez vous.

Le mot « Biophilie » peut être décomposé en deux mots Bio et Philie et signifie l’amour que quelqu’un porte pour les êtres vivants en général. C’est la recherche innée de contact avec la nature, le désir de vivre au cœur de la nature. C’est un courant qui a pris d’ampleur avec le biologiste Edward Wilson en 1980.

Les études ont montré que la décoration naturelle améliore le sentiment de bien-être, la créativité et la productivité des habitants de la pièce. La tendance biophilie réduirait le stress et optimiserait la concentration.

Les architectes et les décorateurs choisissent le naturel

De nos jours, les architectes font des plans qui connectent l’homme avec son environnement naturel. L’une des premières caractéristiques de ce type de construction réside dans le fait que les larges ouvertures des habitations sont orientées en sorte de faciliter l’entrée d’un maximum de flux de lumière naturelle. L’idée est de permettre aux occupants de l’habitation de jouir de l’éclairage naturel.

Les principaux matériaux que l’on retrouve dans ce type de construction sont le bois, le lin, la laine ou encore la paille. Le bois peut être employé pour le revêtement des sols et des murs ou encore pour la charpente. La paille est utilisée pour sa bonne isolation acoustique et thermique. La toiture peut être végétalisée, ce qui garantit un maximum de confort même en été. A l’extérieur, les sols sont surtout en pierre naturelle.

Pour décorer votre maison et lui donner un aspect naturel, certains matériaux sont incontournables comme le bois, le bambou, le chanvre, le lin, la laine et autres, qui peuvent même être employés à l’état brut. Le mobilier peut être en bois ou en bambou, le tapis peut être en laine, les textiles en lin.

En plus des matériaux, le choix des couleurs est aussi important. Ici, les couleurs qui ont trait avec la nature sont prioritaires. Pour les murs ou les canapés par exemple, vous pouvez choisir le vert (toutes les nuances possibles), le bleu, le jaune, le beige ou le terracotta. Les rideaux ainsi que les coussins peuvent être revêtus de textiles avec des motifs végétaux.

Vous pouvez choisir des papiers peints fleuris pour créer l’effet nature souhaité. Pour finir, sachez que quelques pots de plantes ne seraient pas de trop dans votre intérieur. Le cactus est une espèce qui ne demande pas beaucoup d’entretien et qui peut être recommandé. Si vous en avez les moyens, vous pouvez carrément aller vers les plantes artificielles proposées sur le marché. Elles ne demandent pas d’entretien et apporteront la touche magique que vous attendez.