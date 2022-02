Le train hybride bientôt en service

Le transport est l’un des secteurs qui polluent le plus en France. Divers projets sont en cours pour réduire les émissions des moyens de transport. Le groupe SNCF et ses partenaires ont réalisé un train hybride qui révolutionne le secteur. Voici quelques détails sur le projet.

Les objectifs du projet de la SNCF

Dans l’objectif d’atteindre zéro émission de carbone dans le domaine des transports, la France avait lancé la construction d’un TER hybride. Celui-ci utilise plusieurs sources d’énergie dont notamment le thermique et l’électrique Il serait aussi équipé d’une batterie. Le projet est arrivé à terme et la mise en service de ce train est prévue pour le premier semestre de l’année prochaine.

Ce projet a été principalement mené par la SNCF, soutenue par quatre régions françaises. Le groupe a saisi l’opportunité ce mercredi pour présenter son innovation. Il faut noter que jusqu’ici ses trains utilisent en général soit le diésel, soit l’énergie électrique. Pour les équipes d’ingénieurs sur l’initiative, il s’avère indispensable de corriger le tir en modifiant les formes d’énergie de ces moyens de transport. Sans cela, l’objectif zéro émission de CO2 à l’horizon 2050 ne risque pas d’être atteint. D’ailleurs, à peine le groupe pourrait réduire ses émissions de gaz à effets de serre de 30 % à l’horizon 2030. Il fallait donc revoir les formes d’énergie employées par ses moyens de transport tout en restant objectif. La meilleure solution était d’aller vers un train hybride.

Jour J pour le dévoilement de la 1ère rame #TER hybride ! 🚆🌱 Développée avec @AlstomFrance, encore plus écologique et économe en énergie, elle s’élancera dès 2023 dans 4 régions pionnières : @regiongrandest, @RCValdeLoire, @NvelleAquitaine et @Occitanie. pic.twitter.com/B9O0zrpFgx — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) February 16, 2022

Gain d’énergie et moins de pollution sonore

Conçu, ce TER a déjà été testé pendant huit mois. Il utilise moins de diésel et émet donc moins de gaz à effet de serre. L’électrification totale de tous les trains n’était pas adaptée puisque revenant plus chère et demandant plus de temps pour son développement. En revanche, la mise en œuvre de la solution hybride présentée ce Mercredi par SNCF demandait juste de faire quelques ajustements et optimisations sur les Rames Régiolis qui fonctionnaient déjà avec du diésel et de l’énergie électrique.

Pour avoir le train hybride TER, il a fallu travailler sur un modèle Régiolis en réduisant le nombre de moteurs diésel qu’il compose. Si le train Régiolis utilisait quatre moteurs diésel, le modèle hybride en utiliserait deux, les deux autres étant remplacés par deux batteries Lithium-Ion. L’avantage de ces batteries est qu’elles permettent le stockage de l’énergie de freinage pour une réutilisation ultérieure, ce qui améliore le bilan énergétique des trains. Ils utilisent donc trois formes d’énergie à savoir l’énergie thermique, l’énergie électrique et les batteries qui restituent l’énergie de freinage. Elles se chargent en continu à chaque fois que le train freine.

Par ailleurs, même si les voitures hybrides sont déjà fonctionnelles, la mise en place des trains hybrides n’a pas été sans innovation. D’abord, c’est au niveau du matériau de fabrication des batteries que les réflexions ont été portées. Le carbure de silicium a été retenu comme l’un des principaux composants. En plus de la compacité et de la légèreté de l’accumulateur, les ingénieurs devaient aussi lui garantir une durée de vie de quarante ans.

Après huit mois d’essais, il faut retenir que la technologie s’est montrée efficace et garantit le stockage de 90 % de l’énergie de freinage. Une fois restituée, cette énergie conduit à la réduction de la consommation du train d’environ 20 %. Le train hybride nécessite aussi peu de maintenance et d’entretien. De plus, il fait moins de bruit.