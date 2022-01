Le télescope James Webb est arrivé à destination !

C’est un cadeau de Noël un peu en retard qu’ont reçu les ingénieurs de la NASA ce 24 Janvier. Lancé le 25 Décembre 2021, le télescope James Webb est arrivé à sa destination finale. A 1,5 millions de kilomètres de la Terre, il pourra étudier la formation des toutes premières galaxies.

Zoom sur cette avancée technologique qui pourrait bien révolutionner notre compréhension de l’Univers…

Le télescope James Webb avait pris son envol le 25 Décembre 2021 à bord d’un lanceur Ariane 5. La mission fixée à ce bijou de technologie est à la hauteur des 10 milliards de dollars dépensés. Il s’agit d’observer la formation des galaxies apparues 200 millions d’années après le Big bang.

Pour remplir son objectif d’observation de l’Univers, le télescope devait atteindre le point Lagrange 2, situé à 1,5 millions de kilomètres de la Terre. C’est chose faite puisque le 24 Janvier à 20 heures (heure de Paris) l’engin a activé ses propulseurs et atteint le fameux point Lagrange 2.

Bill Nelson, le patron de la NASA, s’est fendu d’un tweet pour annoncer la nouvelle souhaitant la « bienvenue à la maison » à James Webb. On imagine d’ailleurs le soulagement de toutes les équipes de la NASA d’avoir appris l’arrivée à bon port du télescope le plus cher de l’histoire de l’humanité.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h