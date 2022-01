Ce style utilise des tons chauds de bruns, qui contrastent avec des couleurs claires et des mélanges de matières.

Les meubles utilisés ont souvent un aspect usé avec des détails complexes sur les boiseries. Il est facile d’incorporer cette tendance dans votre propre maison car il suffit d’ajouter de nouveaux accessoires ou de repeindre vos murs.

On chine, on retape, on customise les meubles pour les intégrer dans une déco chic, claire et lumineuse.

On recycle son mobilier

Un beau meuble massif remis au goût du jour avec une couche de peinture, du papier peint ou des pochoirs. C’est facile à faire et cela peut être très peu coûteux.

Par exemple, une vieille commode repeinte en blanc avec ses propres dessins sur les tiroirs donne de suite une touche unique. Les volets de fenêtres sont également très populaires dans la décoration. Ils sont faciles à mettre en place et confèrent un charme immédiat à la pièce lorsqu’ils sont fermés !

On met les veines du bois en évidence, ou un céruse la surface, mais on fait en sorte de mettre le bois à l’honneur ! Son vécu apportera une chaleur accueillante à l’espace.

Le parquet en bois est l’un des choix les plus populaires pour la décoration, son ton naturel crée un charme campagnard. Pour lui donner de la personnalité, pourquoi ne pas peindre vos murs avec des teintes vives comme l’orange ou le rouge ? La couleur jaune apporte son propre effet de lumière et dégage une atmosphère naturelle.

On utilise la peinture pour éclaircir l’espace

Pour un mélange chic et rustique, il faut que les pièces soient décorées avec un mélange de matériaux, de textures et de couleurs.

En ce qui concerne la palette de couleurs, optez pour des tons clairs : ivoire, beige et des tons neutres comme le gris ou l’ocre. Si vous aimez une décoration plus extravagante, choisissez des couleurs chaudes qui contrastent avec les premières. Mais attention, pour jouer la carte de la déco rustique, on garde des teintes douces et claires. On évite donc les couleurs primaires trop marquées.

N’hésitez pas à mélanger différents styles, comme moderne et rétro ou contemporain et rustique. Cela peut créer des combinaisons intéressantes ! Une table basse chic aux lignes minimalistes complétera joliment un fauteuil en osier à l’aspect usé par le temps rempli de coussins décoratifs.

Misez sur les accessoires

Pour appuyer le côté rustique, jouez avec les accessoires. Le bois, l’osier, la paille sont autant de matériaux qui peuvent apporter une réelle chaleur à votre intérieur.

Les idées sont nombreuses en ce qui concerne les accessoires. Tout d’abord, les pièces vintage sont particulièrement bien adaptées à ce style de décoration. Elles apportent de l’authenticité à l’espace et se marient parfaitement avec des textiles dans les tons ivoire, beige ou marron clair.

Les articles de maison de campagne sont tout simplement parfaits pour ce style. Vous pouvez les trouver partout dans les magasins ou sur les sites en ligne spécialisés dans la vente de ces décorations anciennes.

Vous y trouverez divers objets comme des vases, des bougeoirs… Mais aussi des paniers et des plateaux qui contribueront à créer une ambiance chaleureuse (et rustique). Pour compléter la décoration, on peut poser ça et là un panier ou un coussin dans une couleur vive.

Jouez le contraste “moderne/rustique”

Les contrastes sont un moyen de mettre certaines pièces de décoration intérieure en évidence. Le meilleur exemple est le contraste entre un fauteuil moderne et une table basse vintage.

Pour un style de décoration chic mais rustique, vous pouvez également jouer sur les contrastes de couleurs : des couleurs chaudes comme le jaune ou l’orange contre des tons neutres comme le gris ou le beige. Vous pouvez même mélanger plusieurs couleurs pastel qui créeront une atmosphère intéressante, surtout si les murs ont été peints avec des teintes claires !

Pour un style complètement rustique, posez un tapis en peau de vache sur le sol. L’imprimé animal donne à ce thème de décoration classique une touche exotique.

Incorporez des éléments naturels

La décoration d’intérieur rustique trouve ses racines dans la nature. Ainsi, pour l’intégrer à votre décoration, il est important de faire entrer ces éléments extérieurs dans votre maison. Le bois et la paille sont les meilleurs matériaux pour y parvenir.

Le bois est un élément naturel que l’on retrouve partout dans la nature. Il est très polyvalent et vous le trouverez dans différentes nuances de brun, rouge ou gris selon son origine (chêne, hêtre…). Pour un effet déco authentique, choisissez des planches de bois peintes dans des teintes chaudes comme l’ocre ou l’orange. Vous pouvez également utiliser des meubles anciens en bois véritable . N’oubliez pas cependant de ne pas surcharger votre espace avec ces éléments, surtout s’il est petit !

La paille est un autre matériau rustique qui apporte de la chaleur aux intérieurs. Choisissez des paniers en paille pour le rangement ou posez-les simplement sur le sol comme objets de décoration. Ils sont faciles à transporter !

Faites-vous plaisir et sentez-vous bien à la maison

En conclusion, n’oubliez pas que vous devez privilégier votre bien-être ! Dans un monde où le stress prend le dessus, il faut trouver un petit coin de paix et de sérénité.

Pour cette raison, il est important d’être à l’aise dans sa décoration ! Que vous ayez une grande maison ou un petit appartement, n’hésitez pas à mélanger des styles. Chic et rustique, voilà la tendance décoration intérieure 2022.