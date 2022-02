L’ADEME, structure française chargée de l’environnement, a rédigé un rapport sur la part du numérique dans la pollution en France. Ce rapport rédigé conjointement avec l’Arcep a été déposé au gouvernement français. Que faut-il retenir de cette étude ?

Les appareils les plus pollueurs

L’objectif de l’étude menée par l’ADEME est de mettre la lumière sur la pollution générée par le secteur du numérique en pleine expansion d’ailleurs en France. Les principaux appareils ont été classés selon leurs niveaux de pollution. En tête de liste figure le poste téléviseur tout juste devant l’ordinateur portable. Le Smartphone vient en troisième position et pollue, selon les résultats rapportés, plus que l’ordinateur de bureau.

En général, le numérique émet 2.5 % du carbone total émis en France. Il s’agit donc là d’un secteur qu’il ne faudrait pas négliger dans la prise des décisions pour le développement durable. Les terminaux sont les plus pollueurs avec une empreinte carbone pouvant aller jusqu’à 92 % de ce qui est généré par le secteur en général.

L’empreinte carbone du poste téléviseur

Selon la présente étude, les écrans sont de véritables agents de pollution. Il s’agit non seulement des boîtiers téléviseurs, mais aussi des vidéoprojecteurs et des ordinateurs. Les écrans d’affichage retrouvés dans les supermarchés et dans plusieurs écoles aujourd’hui sont aussi concernés.

Les chercheurs se sont intéressés particulièrement au poste téléviseur. Il faut retenir qu’il est de loin le principal pollueur de la liste. Il a un impact environnemental allant jusqu’à 30 % de l’empreinte de tous les appareils du numérique. Cela semble évident.

La fabrication d’un poste téléviseur requiert l’utilisation d’importantes quantités de matières premières. Sa taille est donc le principal facteur pouvant expliquer le niveau de pollution relativement si important.

L’impact environnemental des Smartphones

Les Smartphones sont produits en plus grand nombre que les téléviseurs et ont souvent une durée de vie inférieure à celle des TV. Pour être plus précis, un poste téléviseur a une durée moyenne pouvant faire jusqu’à 3 fois celui d’un Smartphone. On pourrait donc penser que les Smartphones seraient plus nocifs. Cependant, le bilan global fait depuis l’extraction de la matière première jusqu’au produit fini révèle le contraire.

En effet, plus l’écran est de grande taille, plus il faudra de matières premières pour le confectionner et plus de ressources seraient mises en œuvre pour l’extraction. C’est tout ceci qui fait grimper le bilan écologique global du poste téléviseur.

Autres chiffres de l’étude

Il faut retenir que les appareils du numérique ont un relatif faible niveau de pollution lors de l’utilisation, par rapport à la phase de fabrication. Pour amortir tout de même cet impact environnemental négatif, l’arcep (autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) encourage l’Etat à promouvoir les actions permettant de prolonger le temps d’utilisation de ces appareils. Cela peut être fait par une subvention pour la réparation par exemple. Elle va plus loin en expliquant que, comparé au renouvellement, la réutilisation d’un appareil électronique permettrait d’abaisser l’impact environnemental annuel de 70 % en moyenne.