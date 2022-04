Le PSG vers son 10ème titre de champion de France

Après une mémorable mais regrettable défaite dans le cadre de la Ligue des Champions, le PSG semble bien avoir trouvé son chemin dans le Championnat de France. Ce mercredi pourrait devenir historique pour le club s’il arrivait effectivement à faire s’incliner Angers. Voici ce que vous devez savoir avant la fameuse rencontre !

Le PSG pour seconder Saint-Etienne

Jusqu’à présent seul Saint-Etienne est détenteur d’un dixième titre en Championnat de France. Ce mercredi pourrait bien être historique pour le PSG, juste à quelques pas de ce dixième titre. Après avoir remporté le duel contre l’OM ce week-end, il semble bien positionné pour s’arracher le fameux titre.

Tout pourrait bien se jouer ce mercredi soir, à condition que le club de la capitale gagne et que l’OM ne soit pas maître de Nantes. Kylian Mbappé et ses collègues auraient bien voulu être actuellement en préparation de la demi-finale de la LDC contre Manchester City mais hélas !

De toute évidence, une opportunité leur est offerte ce soir de s’afficher davantage dans l’histoire du football français. L’entraîneur Pochettino s’impatiente d’ailleurs.

Une étoile à la manche

Il ne l’est pas encore dans les faits mais tout porte à croire qu’on lui attribue d’avance le dixième titre en championnat de France. Dans tous les cas, dans l’éventualité que tout se passe bien ce soir pour le club de Mbappe, on pourrait déjà réfléchir au futur emplacement de son étoile sur le maillot.

L’étoile devant symboliser le dixième titre du PSG en Championnat de France pourrait bien se positionner, non sur le logo du club, mais plutôt dans celui de la Ligue de Football Professionnel imprimé sur la manche droite.

L’hypothétique composition des deux clubs

Le PSG devrait rencontrer Angers dans la soirée de ce mercredi 20 avril. Le match prévu pour 21 heures ne devrait pas offrir de grandes surprises quant à la composition des deux clubs. Le PSG devrait maintenir son 4-3-3 classique. Navas sera dans les buts, défendu à gauche par Bernat et à droite par Kehrer ou Hakimi. Sergio Ramos et Marquinhos devraient se positionner dans l’axe. Le milieu serait assuré par Gueye, Pereira et Wijnaldum. En attaque, on devrait s’attendre aux incontournables Di Maria et Mbappé, le troisième pouvant être soit Icardi ou Simons.

Le club d’Angers ne compte pas non plus changer sa traditionnelle formation 3-5-2 bien que certains absents soient annoncés. Ici, les filets seront sous la vigilance de Mandrea. Il sera défendu par Thomas, Traoré et Ebosse (de gauche à droite). Deux pistons sont attendus dont Bamba et Doumba quand Mendy, Bentaleb et Ounha seraient au milieu. Boufal et Fulgini seraient à l’attaque.

Ce soir pourrait aussi être décisif pour Di Maria et Sergio Ramos qui manifestent l’envie de rester au PSG, ne serait-ce qu’une saison supplémentaire. Les recruteurs parisiens semblent voir les choses autrement et penseraient déjà à un PSG sans ces deux trentenaires la saison prochaine. Ils pourraient bien profiter de ce match pour se mettre dans les bonnes grâces des décideurs du PSG, histoire de se faire éventuellement reconduire la saison prochaine.