Avec son style rétro futuriste, le néon revient en force dans nos intérieurs en 2022. Pour ne pas passer à côté de cette tendance, nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir sur le néon LED.

Vous cherchez à apporter un style vintage à votre intérieur ? Vous êtes à la recherche d’idées déco originales ? Le néon LED s’invite chez vous cette année !

En 2022 le néon fait partie des accessoires déco indispensables pour un effet délicieusement vintage

Préférez le néon led aux tubes néons classiques pour faire des économies (consommation électrique faible, prix d’achat moins élevé, etc…)

Attention à veiller à la couleur, la puissance et la forme lors de l’achat

En 2022 le néon s’invite dans toutes les pièces (et même dehors !)

Néon is back !

Longtemps délaissé voire ringardisé, le néon n’a pas dit son dernier mot. Créé en 1920 ce tube lumineux rempli de gaz avait réussi à se faire une place. Habillant tour à tour les enseignes de boutiques, les panneaux publicitaires, les murs des dinning ce dernier avait ensuite fini par disparaître aux oubliettes.

Mais en 2022 le style délicieusement pop-art du néon retrouve une place de choix, cette fois-ci dans nos intérieurs. Oublié le ringard, vive la tendance hype.

Pourquoi choisir le Néon pour votre déco ?

Cet accessoire qui fleure bon les années 90 et le fluo est un véritable atout pour votre décoration. Il présente de nombreux avantages :

Il est esthétique (bien évidemment)

Il dure longtemps

Il apporte une touche de couleur

Il éclaire votre intérieur

Le néon : L’esthétique avant tout

Coloré, design et lumineux, le néon à tous les atouts dans son tube pour être un accessoire déco incontournable. C’est pourquoi il s’accordera à tous types d’intérieurs et saura sublimer votre intérieur (ou votre extérieur !)

Ça dure longtemps… très longtemps

La durée de vie des tubes néons classiques est environ de 10-15 ans (10 000 heures) en fonction de l’utilisation que vous en faite. Un néon LED quant à lui dure bien plus longtemps puisque l’on estime sa durée de vie entre 30 000 et 50 000 heures.

Couleur néon : Un effet waouh

Vous aimez l’ambiance délicieusement kitsch et fluo des années 90 ? Alors le néon est fait pour vous ! Avec sa palette de couleur quasiment illimitée le néon saura apporter la touche de couleur dont votre déco avait besoin.

Un éclairage avant tout

Eh oui, indubitablement esthétique et coloré le néon sert également (ne l’oublions pas) à éclairer ! Installer un néon chez vous est donc l’occasion d’apporter de la lumière chez vous voire d’éclairer votre extérieur.

Pourquoi préférer le néon LED au néon classique ?

Vous aimez le charme du néon ? Vous ne voyez pas l’intérêt d’opter pour un néon LED ? Eh bien nous allons voici 4 avantages qui vont à coups sûrs vous faire préférer le néon LED :

Il ne pollue pas

Il n’agresse pas les yeux

Il est maniable

Il est économique

Il ne pollue pas

Les tubes néons classiques contiennent un gaz (le « néon » bien évidemment) qui pose 2 gros problèmes écologiques et sanitaires :

Le gaz est source de pollution lorsqu’il vient à s’échapper du tube

Un néon se recycle très difficilement

Pour prendre soin de l’environnement (et de sa santé) il est donc préférable d’opter pour un néon LED, totalement inoffensif.

Il n’agresse pas les yeux

La lumière que produit un tube néon classique est agressive pour les yeux et peut vite éblouir. Le néon LED présente lui l’avantage de dégager une lumière douce, qui n’agressera donc pas vos yeux délicats.

Il est maniable

Vous aimeriez ajuster un petit peu une lettre de votre panneau néon ? Vous voulez réaliser votre propre forme et la changer au gré de vos envies ? Le néon classique ne le permet pas. Eh oui, une fois que le tube a été créé, c’est trop tard, plus moyen de revenir en arrière. Les néons LED procurent encore cet avantage d’être facilement maniables. Et en plus, ils ne pèsent pas lourd du tout et sont beaucoup moins fragiles que leurs homologues en verre !

Il est économique

C’est beau mais qu’est ce que ça consomme ! La version LED ne vous posera pas ce problème, en plus d’être respectueuse de l’environnement, sa consommation électrique est faible et sa production coûte beaucoup moins cher. Son prix d’achat est donc moins élevé et vous ferez des économies à l’achat et à l’utilisation !

Maintenant que vous êtes convaincu(e) que le néon LED est l’accessoire qu’il vous faut, voyons comment bien le choisir.

Comment bien choisir un néon pour sa déco ?

La grande diversité de lignes, de couleurs, de dessins peut rendre le choix difficile. Pour être sûr de ne pas vous tromper vous devez prêter attention à 3 critères :

La puissance d’éclairage

La forme

La couleur

La puissance d’éclairage

Il existe plusieurs puissance de lumière LED (entre 9 watts et 24 Watts). Ce critère doit être pris en compte lors du choix de votre luminaire néon car une puissance trop élevée pourrait vous gêner et ne pas convenir à la pièce ou à l’usage que vous comptez en faire. Et ça serait d’avoir acheté un néon pour qu’il reste éteint…

La forme

Il existe aujourd’hui tous styles de néon. Vous aurez donc une grande liberté de choix et il vous suffira donc de choisir si vous préférez :

Un slogan écrit

Un dessin

Des lignes

La couleur

Le choix de la couleur dépendra de ce que vous attendez de votre néon. Pour un style affirmé préférez choisir des couleurs vives (rouge, vert, etc…).

Pour un néon plus discret, en harmonie avec votre décoration, préférez rester sur des nuances sobres (blanc, bleu, etc…).

A noter : Lorsque vous choisissez un néon, faites attention à son Indice de Rendu sur les Couleurs. Cela vous évitera d’avoir une lumière projetée trop fade ou trop colorée.

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? optez pour le néon personnalisé !

En commande à l’achat auprès d’un fournisseur ou en DIY le néon se personnalise. Si vous êtes exigeant(e) et ne trouvez pas votre bonheur c’est peut être la solution. Un tube led flexible en silicone et un peu de fil de fer et laissez libre cours à votre imagination !

Où installer son néon LED pour une déco réussie ?

En 2022 le néon s’invite partout ! Ce qui signifie que tout (oui, oui, absolument tout) est possible.

Dans la salle de bain

Dans le salon

En tête de lit

Dans la chambre des enfants