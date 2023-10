Le compostage (obligatoire ?) en France : une révolution verte en marche

Dès janvier 2024, une nouvelle ère s’ouvre dans la gestion des déchets en France.

La loi relative au gaspillage et à l’économie circulaire frappe fort, instaurant l’obligation du tri à la source des biodéchets. Un geste simple, mais puissant, qui place le compostage au cœur de nos habitudes et de nos cuisines.

Le compostage, un acte clé de l’économie circulaire

Le compostage s’impose désormais comme un acteur incontournable de l’économie circulaire, contribuant activement à la réduction des déchets et à la préservation de nos ressources naturelles. En permettant de recycler les déchets organiques issus de nos cuisines et jardins, le compostage favorise la création d’un engrais naturel riche et bénéfique pour les sols, tout en diminuant la quantité de déchets destinés à l’incinération ou à l’enfouissement.

Des chiffres qui parlent

Selon l’ADEME (Agence de la transition écologique), chaque Français produit annuellement environ 30 kg de déchets compostables. En adoptant le compostage, nous avons donc l’opportunité de détourner une quantité significative de déchets de nos poubelles d’ordures ménagères. Cela représente non seulement une réduction notable du volume de déchets à traiter, mais aussi une diminution des émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion des déchets.

Les bénéfices du compost

Le compost issu du processus de compostage est un amendement organique de qualité qui enrichit les sols, améliore leur structure et favorise la croissance des plantes. Il permet également de réduire l’utilisation d’engrais chimiques, contribuant ainsi à une agriculture et à un jardinage plus durables et respectueux de l’environnement.

À Angers, l’entreprise les Alchimistes se prépare au compostage obligatoire dès le janvier 2024 (Ouest-France) https://t.co/ujaV6wSTPG pic.twitter.com/OKWsQa4JiX — Angers Online (@AngersOnline) October 3, 2023

Conseils pour un compostage réussi

Choix du composteur : Plusieurs options s’offrent à vous, du composteur individuel au compostage collectif en passant par le lombricompostage adapté aux espaces réduits.

Plusieurs options s’offrent à vous, du composteur individuel au compostage collectif en passant par le lombricompostage adapté aux espaces réduits. Quoi composter ? Les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas), les déchets de jardin (feuilles, petites branches), les marc de café ou encore les coquilles d’œufs sont autant de matières organiques qui peuvent être compostées.

Les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas), les déchets de jardin (feuilles, petites branches), les marc de café ou encore les coquilles d’œufs sont autant de matières organiques qui peuvent être compostées. Équilibre des matières : Veillez à maintenir un bon équilibre entre les matières azotées (déchets de cuisine) et carbonées (déchets de jardin) pour assurer un compostage efficace.

Veillez à maintenir un bon équilibre entre les matières azotées (déchets de cuisine) et carbonées (déchets de jardin) pour assurer un compostage efficace. Aération et humidité : Un compost a besoin d’être aéré régulièrement et de maintenir un certain niveau d’humidité pour favoriser l’activité des micro-organismes.

Les collectivités locales, au cœur de la mise en place

Les collectivités locales se trouvent au centre de la dynamique de mise en place du compostage obligatoire des biodéchets. Leur rôle est essentiel pour faciliter, encourager et organiser cette transition vers une gestion des déchets plus respectueuse de l’environnement et en accord avec les principes de l’économie circulaire.

Un rôle de facilitateur

Les collectivités ont la responsabilité de mettre à disposition les outils et infrastructures nécessaires pour permettre aux citoyens de trier et composter leurs déchets organiques. Cela peut se traduire par la distribution de composteurs individuels, l’installation de bacs à compost dans les espaces publics ou encore la mise en place de points de collecte dédiés aux biodéchets.

Formation et sensibilisation

Les collectivités ont également un rôle à jouer dans la sensibilisation et la formation des citoyens. Des ateliers, des formations ou des documents informatifs peuvent être proposés pour aider les citoyens à adopter les bonnes pratiques, comprendre les enjeux du compostage et se familiariser avec les consignes de tri des biodéchets.

Les citoyens, acteurs du changement

Chacun à notre niveau, nous sommes appelés à jouer un rôle dans cette révolution verte. Trier nos déchets alimentaires, utiliser un composteur individuel ou participer au compostage de proximité deviennent des gestes du quotidien.

Et rassurez-vous, aucune amende ne sera adressée aux particuliers qui ne compostent pas leurs déchets. L’objectif est avant tout d’encourager et faciliter le compostage, et non de pénaliser.

Vers une France zéro déchet

Cette obligation de tri à la source des biodéchets s’inscrit dans une démarche plus globale de zéro déchet. Elle permet non seulement de valoriser nos déchets verts et nos déchets de cuisine, mais aussi de repenser notre manière de consommer. Le compostage obligatoire est une étape de plus vers une France plus respectueuse de l’environnement, où chaque citoyen contribue, à son échelle, à la préservation de notre planète.

En adoptant ces nouvelles habitudes, nous participons tous à une gestion des déchets plus responsable et à la construction d’une société plus durable. Alors, prêts à mettre la main à la pâte et à devenir des acteurs du compostage en France ?