Le calendrier lunaire 2022 pour réussir son jardin

Un vieux dicton dit que « la vie croît et décroît au rythme de la lune ».

Le cycle lunaire a longtemps été associé au comportement et à l’activité humaine, les différentes phases de la lune étant réputées influencer tout, de nos humeurs à nos cycles menstruels. Mais qu’en est-il de nos jardins ? Le cycle lunaire peut-il également nous aider à créer un jardin prospère ?

Selon les experts, la réponse est oui. Il y a certaines périodes du cycle lunaire où les plantes poussent le plus vigoureusement et sont les mieux adaptées aux diverses tâches de jardinage. En alignant nos activités de jardinage sur les phases de la lune, nous pouvons faire en sorte que notre jardin soit aussi sain et productif que possible.

Comment aligner vos activités de jardinage avec les phases de la lune :

1. Pour la plantation, le semis et le repiquage :

Le meilleur moment pour planter des graines, semer des plantes ou transplanter des fleurs est la phase de la nouvelle lune. C’est à ce moment-là que la lune devient plus forte et qu’elle est la plus propice à la croissance et à l’expansion.

2. Pour la fertilisation :

Fertilisez vos plantes pendant la phase de pleine lune. C’est à ce moment que la lune est à son apogée, fournissant un maximum d’énergie pour la croissance et la multiplication.

3. Pour l’arrosage :

Arrosez vos plantes pendant la phase de lune décroissante. C’est le moment où la lune perd de son énergie et se dirige vers sa phase sombre, associée à la destruction et à la mort. En arrosant vos plantes pendant cette période, vous les aidez à conserver leur énergie.

4. Pour le désherbage :

Désherbez votre jardin pendant la phase de lune croissante. C’est à ce moment-là que la lune croît et gagne en force, et c’est le moment idéal pour éliminer toute plante indésirable de votre jardin.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez aider votre jardin à prospérer et à se développer. Selon le calendrier lunaire, l’année 2022 comptera 12 pleines lunes et 13 nouvelles lunes. Veillez donc à aligner vos activités de jardinage sur les phases de la lune, et profitez d’une récolte abondante cette année !

Quelle est la meilleure période pour planter, semer ou repiquer des plantes à fleurs (rose, dahlia), des fruits (prune, fraise) ou des graines (pois, haricot) ?

Le meilleur moment pour planter, semer ou transplanter des plantes à fleurs (rose, dahlia), des fruits (prune, fraise) ou des graines (pois, haricot) est la phase ascendante. C’est le moment où la Lune apparaît clairement sous différentes formes sur son cycle.

Pendant cette période, la croissance et la résistance des plantes sont renforcées, ce qui peut les aider à durer plus longtemps. Par exemple, entre le 3 et le 18 mars, vous pouvez semer des radis.

Quel est le meilleur moment pour traiter les maladies des plantes et pourquoi devons-nous agir pendant ces périodes ?

Le meilleur moment pour traiter les maladies des plantes est pendant la phase descendante.

Pendant cette période, les cultures sont plus vulnérables aux maladies et aux parasites. Cependant, c’est aussi un bon moment pour prendre soin des plantes malades ou de celles qui ont été endommagées par le gel ou les ravageurs. Cela peut les aider à se rétablir et à prospérer.

Alors, prêt à jardiner avec la lune ?

En suivant ces simples conseils, vous pouvez aider votre jardin à atteindre son plein potentiel et profiter d’une récolte abondante cette année !

Il est donc important de tenir compte des phases de la Lune lorsque vous planifiez votre jardin ou que vous prenez soin de vos plantes. En suivant ces conseils, vos plantes deviendront plus fortes et plus saines, ce qui vous garantira une récolte abondante !

