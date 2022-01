Ce n’est un secret pour personne que la pandémie a obligé les gens du monde entier à rester à l’intérieur. Et bien que cela ait été sans aucun doute une période difficile pour beaucoup, il y a eu quelques bons côtés : à savoir, l’augmentation des activités créatives.

Coudre et créer : les 2 grandes nouvelles passions des français

Cela n’est peut-être nulle part plus évident que dans la communauté de la couture et des loisirs créatifs. Sur les médias sociaux, les artisans partagent leurs projets, leurs astuces et leurs conseils comme jamais auparavant. Ce nouvel amour pour la couture et l’artisanat témoigne du désir inné de l’humanité de créer et de se connecter. Alors si vous cherchez une nouvelle façon de passer le temps – ou si vous voulez simplement apprendre une nouvelle compétence – c’est vraiment le moment de vous lancer dans la couture et l’artisanat. Les possibilités sont infinies !

Coudre ses propres vêtements

Rien de plus satisfaisant que coudre et créer un vêtement que l’on peut porter au quotidien ?

Désormais, la machine à coudre fait partie de nombreux foyers français. L’augmentation des ventes de tissu, d’accessoires, de fil, d’aiguilles et de tout le nécessaire de couture est la conséquence de ce regain d’intérêt pour la création textile. Il faut certes être bien équipé, mais pour un prix très raisonnable, une grande palettes de tissus différents sont disponibles pour s’adonner à la création.

L’apparition de nombreuses boutiques en ligne dédiées à la couture et achalandées de centaines d’articles techniques est la conséquence de ce retour en force de la couture à la maison.

Un simple kit de matériel de base permet déjà de commencer à appréhender les premiers gestes, mais c’est au travers des tuto en ligne que les vocations naissent chaque jour.

La dernière tendance couture : l’upcycling

L’upcycling (ou surcyclage) est le fait de donner une seconde vie à une matière ou un objet. On customize, on détourne, on décore, on recycle et on créé. Voilà ce qu’est l’upcycling.

La couturière moderne ne se contente donc pas d’acheter son tissu en boutique, elle chine des pièces et des vêtements pour en récupérer les tissus et les réutiliser. Et attention, ce n’est pas qu’une question de prix, mais bien une question de conviction.

Si la couturière moderne possède une machine, du fil et tous les accessoires classiques dédiés à son loisir, elle possède également un stock de vieux vêtements et de vieux tissus dans lequel elle puise pour créer.

Si on trouve de plus en plus de solutions en kit, prête à l’emploi (patron + tissu + accessoires), la couturière d’aujourd’hui préfère créer en dehors des sentiers battus, en adéquation avec ses convictions écologiques. Car oui, il s’agit aussi d’écologie. N’oublions pas que la production de tissus est très polluante. L’industrie textile est la 2ème plus polluante au monde…

Donc si on peut créer des vêtements originaux à partie de tissus ayant déjà servi, mais en bon état, pourquoi s’en priver ?

Trouvez le bon blog couture et lancez-vous !

Si la couture vous attire mais que vous ne savez pas comment commencer, jetez plutôt un œil en ligne. Il existe de nombreux blog quoi proposent d’excellents tuto de couture.

Commencez par acheter votre première machine à coudre et du tissu et vous vous retrouverez rapidement à parcourir Blabla, Etsy, Pinterest…. Jetez un oeil également à En Couture Simone, le blog dédié à la couture o fourmillent de bonnes info, de trucs, de tuto couture réalisés en phot qui détaille chaque étape de création.

Et si vous préférez coudre en groupe ou recevoir des conseils personnalisés de la part de quelqu’un qui s’y connaît, il y a également la possibilité de prendre des cours de couture. Soit en présentiel, soit à distance (en ligne), vous pouvez bénéficier des conseils et du savoir-faire de couturières et de créatrices professionnelles. Pour un prix plus que raisonnable, vous apprendrez à créer vos propres vêtements ! Et vous verrez vite que l’inspiration vient en cousant !

A votre machine, prêt, cousez !

Une machine à coudre ne coûte vraiment pas cher. Pour moins de 100€ désormais, vous pourrez vous en procurer une.

S’organiser un petit atelier de couture ne demande que peu de place. Un coin dans une chambre suffira amplement pour commencer.

Trouvez du tissu parmi les vieux vêtements qui dorment dans vos armoires.

Pour les fournitures de base, achetez simplement un kit d’aiguilles, un dé, quelques boutons, des ciseaux et un découd-vite, vous aurez largement de quoi commencer.

Achetez quelques bobines de fil de plusieurs couleurs (pour correspondre à tous types de créations).

Faites un tour dans une mercerie, vous découvrirez tout un univers fascinant qui va certainement éveiller votre curiosité, autant que titiller vos envies de coudre !

Enfin, faites-vous plaisir ! Certes, les premières créations ne sont pas les meilleures, mais elles ont le mérite de vous mettre sur la voie d’une activité aussi passionnante qu’utile et économique : la couture !

Amusez-vous bien, cousez et créez sans compter !