L’avenir de Neymar au PSG devient davantage flou

Neymar veut bien rester au PSG pour une longue durée encore. Ses proches ne veulent pas forcément de cela pour lui. Son père aurait entrepris des négociations avec le Réal en son nom. Voici l’essentiel de ce que l’on sait sur le sujet.

Ses proches essaient de négocier le Réal

Neymar n’a pas planifié de quitter le Paris Saint-Germain de sitôt. Ses proches ne semblent pas vraiment du même avis. Certains le voudraient ailleurs, dans un autre club qu’à Paris. Le père du joueur de 30 ans serait justement de cette catégorie et aurait un autre plan pour son fils dans la cadre de la saison prochaine. C’est ainsi qu’il aurait pris contact avec les autorités du Réal Madrid pour savoir s’il y a quelque possibilité de négociation pour le joueur brésilien.

Depuis 2017, le père de Neymar avait déjà saisi plusieurs occasions pour faire comprendre à la scène internationale qu’il était contre le transfert du brésilien de Barça pour le PSG. Il aurait pris les taureaux par les cornes en œuvrant cette fois-ci pour qu’il quitte Paris. En tous cas, c’est l’information récemment publiée dans le prestigieux média madrilène Defensa Central.

Même si l’action n’a pas vraiment été initiée par Neymar lui-même, elle aurait été conduite par son père et l’un de ses représentants d’alors. Ces derniers auraient échangé au téléphone avec le dirigeant du Réal Madrid dans l’intention de connaître les possibilités qui s’offraient à l’international brésilien au sein de la Maison Blanche. Peut-être que le club allait entrevoir recruter Neymar en lieu et place de Mbappé qui a officiellement décliné l’offre qui lui était faite.

Il semble que le président du Réal n’ait pas donné un avis favorable à la demande du père de Neymar, la conversation aurait d’ailleurs été très brève. Il faut se rappeler que le Réal avait déjà pris l’initiative de recruter Neymar quatre ans avant son arrivée au PSG. Mais là, il est encore lié par un contrat avec le club français et le Réal pourrait essayer de trouver un meilleur joueur offensif au mercato.

Le PSG aussi n’est pas vraiment acquis

D’un autre côté, il faut remarquer qu’au PSG, un grand ménage est sur le point d’être lancé. Les dirigeants du club voudraient renouveler l’effectif, ce qui sous-entend libérer certains éléments qu’ils ne jugent pas très pertinents pour leur objectif. Si le club avait une offre intéressante pour des joueurs tels que Idrissa Gueye et Leandro Paredes, il pourrait bien les laisser partir.

Neymar quant à lui n’est pas en fin de contrat puisque sa prolongation a été signée il y a juste un an. D’ailleurs, lui-même avait réaffirmé sa volonté de rester au nombre des joueurs du PSG pour les prochaines saisons tout au moins. De toutes les façons, très peu de clubs auraient la capacité de lui payer son salaire. De plus, Neymar ne semble pas au top de ses formes et aurait certainement déjà plongé plus d’un fan du PSG dans la nostalgie de ses premières années au sein du club de la capitale.

C’est justement ce qui met bien souvent en péril son immunité et pourrait amener le club parisien à envisager un ménage plus sérieux du côté de son escouade offensive, ce qui lui permettrait dans le même temps de faire quelques économies non négligeables.