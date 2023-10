Le projet, marqué par un coût exorbitant et des prévisions de trafic modestes, suscite de vives critiques.

L’opposition le qualifie d'”écocide”, pointant du doigt un investissement qui semble démesuré face aux enjeux environnementaux actuels. Les autorités environnementales, quant à elles, remettent en question la pertinence d’un tel projet, initialement conçu dans les années 1990, dans un contexte de crise climatique.

Les zones d’ombre du financement

Le financement de l’autoroute A69 est enveloppé dans un voile d’opacité qui suscite de nombreuses interrogations. Le gouvernement a subventionné ce projet controversé à hauteur de 23 millions d’euros, une somme qui, combinée à l’absence de transparence, alimente les suspicions de gestion douteuse des fonds publics.

Financement de l'A69 : 480 millions d'euros.

Part d'argent public : 23 millions €.

Scandale ces sociétés d'autoroutes qui tirent des bénéfices d'autoroutes qu'elles financent à 95% !

D'autant qu'avec l'IS et prélèvements obligatoires, l'Etat est le 1er bénéficiaire des bénefs. — FredL14 (@FreddyLeb) September 28, 2023

Secret des affaires : un bouclier contre la transparence

Le contrat de concession, un document clé pour comprendre les mécanismes financiers derrière le projet, est gardé sous clé, protégé par la loi du “secret des affaires“. Cette loi, instaurée sous le premier quinquennat de Macron, semble être utilisée comme un bouclier, empêchant l’accès à des informations cruciales concernant le financement de l’autoroute. Les annexes du contrat, qui détaillent le plan de financement et les tarifs, restent inaccessibles, même aux élus qui cherchent à éclaircir les zones d’ombre de ce projet.

Les actionnaires : des liens politiques et financiers

Les actionnaires du projet, notamment Atosca, le consortium en charge de la construction et de l’exploitation de l’autoroute, semblent avoir des liens étroits avec le monde politique. Deux des actionnaires, les fonds d’investissement Quaero Capital et TIIC, ainsi que d’autres partenaires industriels NGE Concessions et Ascendi, sont au centre des questionnements. Leur implication soulève des questions sur d’éventuels conflits d’intérêts et des renvois d’ascenseur politico-financiers.

Un financement opaque et des questions sans réponses

Les détails précis du financement restent flous, et l’opacité maintenue par le gouvernement ne fait qu’accentuer les doutes et les suspicions. Les critiques et les opposants au projet, dont la députée Karen Erodi, s’interrogent sur la véritable utilisation des fonds publics et sur les bénéficiaires réels des investissements et des subventions accordées à ce projet d’infrastructure.

Lol! Arrêtez avec votre #greenwashing. On ne peut pas prétendre vouloir une 'transition environnementale et sociale' d'un côté et tordre le bras des politiques pour qu'ils financement votre autoroute #A69 de l'autre!#MondeDhier — TT (@_____TT_____) October 4, 2023

Il faut faire la lumière sur le financement

Face à un voile persistant d’incertitudes et de suspicions, il est impératif de réclamer une transparence absolue concernant le financement de l’autoroute A69. Les ambiguïtés et les zones d’ombre qui subsistent actuellement nourrissent les controverses, laissant place à des interrogations sur la probité des mécanismes financiers et politiques qui sous-tendent ce projet. Un éclaircissement complet et détaillé permettrait non seulement de répondre aux questions en suspens, mais aussi de rétablir une certaine confiance dans la gestion et la réalisation de ce projet d’infrastructure.