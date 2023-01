L’Audi Smartphone Interface : Connecter votre smartphone à votre voiture

Pour les propriétaires de voitures Audi, l’Audi Smartphone Interface (ASI) est là pour faciliter la vie et vous permettre d’accéder à toutes les fonctionnalités de votre smartphone directement à partir de l’écran MMI de votre voiture. Elle est compatible avec les modèles iOS et Android et offre une expérience intuitive et sans effort pour les utilisateurs.

Que vous offre l’ASI ?

L’Audi Smartphone Interface vous permet de connecter votre smartphone à votre voiture d’une manière simple et pratique. Une fois connecté, vous pouvez accéder à la navigation, à la téléphonie, à la musique et aux applications préférées sans aucun effort. Vous pouvez aussi utiliser la commande vocale pour une utilisation sans danger pendant la conduite. Le contenu de votre smartphone est transmis sans interruption via USB.

Comment commander l’ASI ?

L’interface peut être activée pour différentes durées (1 mois d’essai, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou illimité) via l’option Functions on Demand. Pour commander cette interface via Functions on Demand, vous devez avoir un compte myAudi vérifié et un véhicule compatible avec cette option (voir la liste des modèles compatibles).

Quels modèles d’Audi sont compatibles ?

L’Audi Smartphone Interface est disponible dans de nombreux pays et peut être utilisée avec différents modèles de téléphones portables. Elle est compatible avec les modèles suivants d’Audi (à partir de l’année modèle indiquée): A4 (2020), A5 (2020), A6 (2021), A7 (2021), Q5 (2021), Q7 (2021), e-tron (2022) et Q8 (2022).

Conclusion

L’Audi Smartphone Interface est une solution pratique et facile à utiliser pour connecter votre smartphone à votre voiture. Elle offre un accès sécurisé, sans interruption et sans effort à la navigation, la téléphonie, la musique et vos applications préférées, le tout à partir de l’écran MMI de votre Audi.