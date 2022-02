La vie professionnelle des femmes en Arabie Saoudite recadrée

En Arabie Saoudite, les femmes sont de plus en plus épanouies sur le plan professionnel. Les restrictions sont en cours d’assouplissement continu et elles peuvent se voir proposer des postes de rêve. Les nouvelles réformes sont expliquées dans cet article.

Les Saoudiennes avec de grandes ambitions professionnelles

En Arabie Saoudite, les femmes représentent 42 % de la population. Elles ont été privées pendant plusieurs années du droit au travail. Aujourd’hui, les Saoudiennes peuvent exercer des métiers qui étaient au départ attribués aux hommes. Ces nouvelles mesures motivent les femmes et les poussent à se faire une place dans le monde professionnel.

Par exemple, 28000 candidates ont postulé pour une offre de recrutement de 30 conductrices de train. Ces chiffres témoignent de la forte ambition professionnelle des citoyennes de ce pays reconnu ultra-conservateur.

La première phase d’étude des dossiers s’est déroulée en ligne et a conduit à l’élimination de la moitié des candidates. Les conditions de sélection sont notamment le niveau scolaire et surtout la maîtrise de la langue anglaise. Les candidates sont toutes âgées de 23 à 30 ans. A la fin du processus, trente conductrices seront retenues et devront prendre service d’ici Mars 2023. Une phase de formation rémunérée est envisagée sur une période d’un an.

Le groupe ferroviaire ayant lancé l’offre a déjà 80 hommes conducteurs de ces trains à grande vitesse et une cinquantaine de nouveaux conducteurs se fait actuellement former. Bientôt les femmes seront pour la première fois de l’histoire du pays recrutées pour ce poste.

Les mesures en faveur des femmes

Ces cinq dernières années, plusieurs mesures sont prises dans le pays d’Arabie Saoudite en faveur de l’emploi des femmes. Ainsi, sur cette période, les statistiques montrent que le taux d’employabilité de la femme saoudienne a atteint 33 % en 2021. En 2018, elles ont été autorisées à prendre le volant. A partir de l’année 2019, elles pouvaient entreprendre des voyages sans toutefois nécessiter une autorisation d’un homme ; elles peuvent créer une entreprise en leur nom et peuvent même vivre seules depuis les derniers mois.

Les principaux secteurs qui recrutent les femmes en Arabie Saoudite sont l’accueil, le tourisme, les loisirs, les ressources humaines, la banque, la finance et les nouvelles technologies. Ceci n’était pas le cas il y a dix ans car alors, les saoudiennes ne pouvaient travailler que dans les bureaux ou exercer les activités commerciales loin des regards.

Quelques conditions favorables à ces mesures

Même si la loi autorise désormais les femmes à exercer des métiers qui leur plaisent, il faut noter que la tradition n’a pas changé. Les femmes ont toujours le devoir d’informer et de convaincre leur tuteur, le Chef de famille, sur leur projet professionnel Cependant, avec les nouvelles réformes, les hommes acceptent pour la plupart, volontiers, que leurs femmes saisissent des opportunités de travail. Ceci contribuerait à porter un coup de pouce à la situation financière de la famille

Par ailleurs, le pays souhaite s’ouvrir à d’autres secteurs pour ne plus se concentrer uniquement au pétrole. Les femmes sont donc appelées à développer d’autres secteurs d’intérêt national comme le tourisme ou encore l’intelligence artificielle. De plus, le Covid-19 a occasionné le départ de plusieurs travailleurs étrangers du pays. Une stratégie des entreprises est de proposer les mêmes postes aux saoudiennes qui auraient plus de facilité à accepter des salaires relativement bas même avec des diplômes plus élevés.