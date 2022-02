La valorisation des biodéchets à Nantes : les atouts de la méthanisation ♻️

Les déchets organiques occupent une part importante du volume des poubelles. Ils peuvent être valorisés en produits d’intérêt pour l’agriculture et le secteur énergétique par exemple. Voici le devenir des déchets alimentaires de la métropole de Nantes d’ici quelques années.

La méthanisation et le compostage : deux procédés différents

Tout comme le compostage, la méthanisation est un procédé relativement simple à mettre en œuvre et efficace pour valoriser les biodéchets. Les microorganismes décomposent les déchets organiques en milieu anaérobie, c’est-à-dire en l’absence d’oxygène. Le compostage quant à lui nécessite l’utilisation de dioxygène ; on dit que le traitement a lieu en milieu aérobie.

A la fin du procédé de méthanisation, on obtient le digestat et le biogaz. Le digestat peut être utilisé pour la fertilisation des sols. Cependant, cela ne sera pas possible sans qu’il ait subi au préalable une phase de compostage. Il a alors une composition assez proche de celle du compost. Le biogaz est essentiellement constitué du méthane (jusqu’à 70 %). Le second gaz majoritaire est le dioxyde de carbone (20 à 50 %). On obtient aussi en traces le diazote, l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène. L’un des avantages du biogaz est son pouvoir calorifique élevé, ce qui explique son utilisation comme combustible pour la production de chaleur, d’électricité ou de carburant vert.

Le compostage conduit à la formation d’un produit de composition assez voisine du terreau. Il peut être utilisé pour la fertilisation des sols en apportant la matière organique complémentaire utile. Les matières azotées (fruits et légumes par exemple) et carbonées (feuilles mortes par exemple) sont excellentes pour ce procédé.

Les restes de repas valorisés à Nantes

Depuis 2020, Nantes a lancé une phase d’expérimentation de la collecte des déchets alimentaires. Cette phase qui s’est montrée prometteuse devait conduire à la mise en place d’une centrale à compost. Chaque foyer devrait disposer d’un seau à compost pour les biodéchets. Ces seaux seront ensuite vidés dans des bacs collectifs placés non loin des maisons. Une fois collectés, les déchets seront valorisés. Le compost ainsi produit peut être utilisé par les agriculteurs locaux. Une partie pourrait aussi permettre de traiter les espaces verts dans la métropole.

Le biogaz utile pour le transport routier

A Nantes, une partie des 50000 tonnes de déchets alimentaires pourraient être valorisés en biogaz. Une fois collectés, ces déchets sont actuellement enfouis ou incinérés. A l’instar des autres collectivités, Nantes doit être en mesure de présenter aux entreprises dédiées, d’ici 2024, un procédé de valorisation de ses biodéchets. L’agence d’urbanisme de la région nantaise priorise la méthanisation pour renforcer le compostage. Avec une telle quantité de matières premières, on pourrait s’attendre à produire le gaz suffisant pour faire fonctionner 50 % des bus. Le dioxyde de carbone produit peut aussi être récupéré pour une utilisation dans les serres.

#MoratoireMetha

Arrivée des tracteurs devant la préfecture de #Nantes pour dénoncer les dérives de la #méthanisation et exiger un #moratoire pic.twitter.com/i9OGVCvs33 — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) October 19, 2021

Pour le moment, le biogaz ne représente que 2% de la consommation énergétique. La région compte élever ce pourcentage à 27 % d’ici 2030 et pourquoi pas, atteindre 100 % de gaz vert d’ici 2050. Pour cela, il faut un fort déploiement logistique. 23 nouveaux méthaniseurs sont prévus pour être fonctionnels d’ici 2025. La moitié des déchets organiques pourrait être compostée et l’autre moitié transformée en biogaz.

