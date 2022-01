On entend parler depuis quelques années de la transition énergétique. Où en est-on en France ? Quelles pourraient en être les conséquences à plus ou moins long terme? Quel est le rôle des institutions financières françaises ? Voici ce que vous devez savoir.

Quel est le but de la transition énergétique ?

La transition énergétique impose le passage des sources d’énergies fossiles aux énergies renouvelables plus respectueuses de l’environnement. Concrètement, il n’est plus un secret pour quelqu’un que la planète fait face à un réchauffement climatique sans précédent. Les énergies fossiles sont les principales sources d’émission des gaz à effet de serre occasionnant la surchauffe planétaire. Leur production devrait donc être réduite. Il faudrait surtout penser à les substituer car l’énergie n’est pas le véritable problème mais la manière dont elle est produite.

Transition énergétique : il reste une décennie pour la mettre en œuvre dans les régions 🇫🇷 https://t.co/fSFL75Dx8o #EnR in @lemondelenergie pic.twitter.com/l8ud7h0jTu — Observ'ER (@Observ_ER) January 31, 2022

Conséquences de la transition énergétique

Cette transition énergétique ne serait certainement pas sans défis. Plusieurs problèmes peuvent en découler, surtout sur le plan social. D’abord, il faut noter que par rapport aux énergies fossiles actuellement utilisées, les énergies renouvelables devraient coûter plus chères. Or, un ménage à faible revenu dépense la plupart de son budget pour l’acquisition de l’énergie. Avec cette probable hausse du coût énergétique, on pourrait assister à une recrudescence des inégalités de revenus.

Par ailleurs, on pourrait assister à la disparition de plusieurs emplois. Surtout dans le domaine de production des énergies fossiles, bon nombre d’emplois seraient supprimés. L’automobile thermique est par exemple une industrie qui pourrait disparaître avec la transition énergétique.

D’un autre côté, plusieurs industries verraient le jour et auraient besoin de main d’œuvres. Il s’agit par exemple de l’automobile électrique ou encore de l’industrie des énergies renouvelables. L’accent serait d’ailleurs mis sur l’amélioration de l’efficacité thermique des bâtiments.

Toutefois, les travailleurs des industries disparues ne pourront pas directement intégrer les nouvelles. Il faudra une qualification spécifique acquise par une formation adéquate.

Quel est le rôle des banques ?

Quand on parle de transition énergétique, cela sous-entend la mise en place de politiques d’investissement. Plusieurs industriels désirent y investir davantage, tout comme les Etats. Dans un tel contexte, les banques sont obligées de mettre en place des politiques efficaces pour couvrir ce besoin exprimé. Par exemple, selon l’agence internationale pour les énergies renouvelables, le besoin annuel d’investissement pour la transition énergétique en France serait en moyenne de 100 milliards d’euros et ce, sur trente ans. C’est à ce niveau que le rôle des banques se dessine plus clairement. Les entreprises et l’Etat voulant accroître leurs investissements, devront épargner davantage. Pour accompagner les différents acteurs, les banques centrales devront garder des taux suffisamment bas.

Ces investissements seraient beaucoup plus tournés vers la production d’énergie renouvelable et surtout vers son stockage pour son utilisation ultérieure. D’autres recherches pourraient être orientées vers la décarbonation des véhicules et aussi la capture du carbone dans les industries. Les politiques pourraient aussi s’accentuer au niveau des Etats pour accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation thermique de leurs bâtiments.

D’autres problèmes pourraient également découler de cette transition énergétique. Les entreprises souhaitant investir ont quasiment deux options. Soit, elles devront parvenir à amener les populations à consommer moins d’énergie, ce qui n’est pas toujours évident. Elles sont donc obligées d’augmenter les prix. Dans un tel contexte, le pouvoir d’achat des ménages devrait baisser.