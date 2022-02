La France a mis en place une politique de développement de ses entreprises qui a été un succès en 2021. Pour cette année, le gouvernement passe à un niveau supérieur et amène le sujet vers les autres pays européens, avec de nouveaux objectifs. Voici ce qu’il faut retenir.

L’initiative et les principaux acteurs

L’année dernière, le gouvernement français avait mis en place un programme dénommé Scale up dont l’objectif est d’accompagner une dizaine de leaders du secteur numérique. Il s’agit d’un dispositif qui était budgétisé à 87.6 milliards d’euros. Ce 8 Février 2022, Cédric O., secrétaire d’Etat chargé du numérique expose un nouveau projet visant la création de quelque quinze fonds européens valant au minimum 1 milliard d’euros. Ce budget permettra aux jeunes entrepreneurs de se développer et de ne pas devoir toujours attendre les financements asiatiques, américains, etc. Cette initiative vise aussi à réduire les risques de rachat des start up françaises (et européennes en général) par celles extérieures. Notez qu’aux Etats-Unis par exemple, il existe une quarantaine de fonds similaires alors qu’en France on n’en trouve que deux pour le moment. La multiplication de ces fonds s’avérait donc utile.

A en croire Cédric O., en dehors de la France, de la Grèce, du Danemark et de l’Allemagne, plusieurs pays désirent apporter leur contribution pour la concrétisation de ce projet. On s’attend donc à un décaissement total de 10 à 20 milliards d’euros pour accélérer le développement des start up européennes.

La solidarité des nations européennes

Les fonds sollicités sont destinés aux entreprises européennes, des plus jeunes aux plus anciennes. Tous les secteurs d’activités sont à priori ouverts à cette initiative. Toutefois, en France, le secteur des « deep tech » est particulièrement prisé et jouit de toutes les attentions actuellement. L’Europe en général veut parvenir à être le leader de ce secteur à l’horizon 2030. Plusieurs accompagnements sont offerts aux entreprises naissantes dans ce domaine comme par exemple l’European Innovation Council (EIC).

Par ailleurs, la mise en œuvre de ce programme n’a pas été le fruit du hasard. Une étape préliminaire a été conduite pour collecter les suggestions des entrepreneurs. Les résultats des enquêtes ont motivé l’inscription de cette thématique dans les annonces relatives à la PFUE (Présidence française de l’Union Européenne).

Il convient de se demander s’il était effectivement utile d’amener ce sujet à l’échelle du PFUE quand l’on sait que la France dispose d’un programme de soutien ,à l’endroit des start up, relativement efficace. Par exemple, en 2021, les levées de fonds pour les entreprises naissantes en France ont doublé. Concrètement, 11.5 milliards d’euros avaient été levés pour accompagner ces jeunes pousses françaises. Pour les deux premières semaines de cette année, la levée de fonds atteignait déjà 2 milliards d’euros pour ces start up. Si 2021 a été une année de tous les records pour les entreprises françaises, cette année 2022 s’annonce encore plus fructueuse pour elles.

Cependant, pour Cédric O. l’initiative permettra de booster les start up européennes et de catalyser leur développement. Pour lui, il faut une dynamique collective au niveau européen pour franchir les barrières.